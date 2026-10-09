Mourinho sale en defensa del Real Madrid y explota por las críticas a Mbappé: “Es ridículo”

El técnico defiende al francés y al plantel merengue tras las polémicas del parón FIFA, critica a la prensa y confirma que el delantero jugará ante Villarreal

El portugués criticó a la prensa tras las polémicas de la fecha FIFA | Reuters

José Mourinho salió en defensa de Kylian Mbappé y de los jugadores del Real Madrid tras las polémicas que surgieron durante el parón de selecciones de octubre. El entrenador portugués fue contundente al cuestionar las informaciones sobre la vida privada del delantero francés, aseguró que sus futbolistas han cumplido con todas sus obligaciones profesionales y criticó el ambiente que se ha generado alrededor del conjunto merengue antes de su enfrentamiento contra Villarreal.

Durante la conferencia de prensa previa al partido de la jornada 8 de LaLiga, Mourinho también defendió a Dean Huijsen, explicó la situación física del plantel y envió un mensaje a los aficionados del Santiago Bernabéu ante la posibilidad de que Mbappé sea recibido con silbidos. Además, abordó las dificultades que atraviesa Vinicius Jr., la aplicación de la meritocracia y los cambios que pretende implementar después de la derrota contra el Atlético de Madrid.

Mourinho explota contra la prensa por las polémicas de Mbappé

La posibilidad de que Mbappé reciba silbidos durante el encuentro contra Villarreal provocó una de las respuestas más duras de Mourinho. El portugués cuestionó que las actividades del francés durante su recuperación hayan generado tanta atención y consideró que existen otros asuntos de mayor importancia en el fútbol internacional. “Si pasa eso, para ustedes será una gran victoria. Y cuando digo ustedes, lo digo en general, no me estoy refiriendo a nadie en particular. En las últimas semanas pensaba que tenían casos suficientes, reales, en el mundo del fútbol, pero parece que no ha sido suficiente”, expresó el entrenador.

Mourinho mencionó las investigaciones relacionadas con el Manchester City, el caso Negreira y las diferencias entre Cristiano Ronaldo y su entrenador en Portugal como situaciones que, desde su perspectiva, merecen mayor atención. En ese sentido, cuestionó la necesidad de generar nuevas controversias alrededor del Real Madrid. “Parece que sin casos en el Real Madrid, ni casos gigantes como el del City, ni la vieja historia de la que a vosotros no os gusta mucho hablar, como el caso Negreira, ni la difícil situación en mi país con Cristiano Ronaldo y su entrenador, no es suficiente. Hay tantos casos que podían alimentar vuestro trabajo, pero no ha sido suficiente. El Madrid es el Madrid y siempre hay que sacar algo”, manifestó.

El portugués aseguró que esperaba una conferencia centrada en el partido frente al Villarreal y no en las situaciones extradeportivas. Incluso señaló que anticipaba que la primera pregunta, formulada por Real Madrid TV, sería la única relacionada con el encuentro. “Ya me esperaba que la primera pregunta sería la única sobre hechos reales. Un partido difícil, un partido que se tiene que ganar. Ya me esperaba que la tuya fuera simplemente la primera, pero ahí estamos”, añadió.

Cuando fue cuestionado directamente sobre si consideraba exagerada la polémica alrededor de Mbappé, respondió sin extenderse: “¿Exagerado? Ridículo”.

Viajes de Mbappé a París y Suiza

El entrenador también explicó su postura respecto al comportamiento que deben mantener sus jugadores fuera de las instalaciones del club. Mourinho dejó claro que la responsabilidad profesional no desaparece durante el tiempo libre, aunque recordó que los futbolistas también son personas que pueden cometer errores. “Para mí, un jugador es jugador las 24 horas del día. Ya lo dije y lo repito. Algo importante o negativo que un jugador de fútbol haga a nivel privado tiene siempre alguna repercusión. Yo defiendo que un futbolista será siempre un ser humano, un hombre capaz de equivocarse aquí o allá, pero debe tener siempre sentido de la responsabilidad”, explicó.

Sobre la recuperación de Mbappé, Mourinho explicó que el delantero cumplió con las evaluaciones médicas establecidas por el Real Madrid y recibió una segunda opinión debido a sus antecedentes físicos. “Kylian Mbappé ha estado aquí, ha tenido su diagnóstico y ha ido a una consulta externa porque su rodilla tiene una historia que no se puede olvidar. Coincidencia total entre el diagnóstico del Real Madrid y el de esta consulta externa. Hay un plan de recuperación que vosotros no tienen que saber al detalle, puntualizó.

Posteriormente, cuestionó las versiones que circularon sobre la presencia del atacante en un establecimiento nocturno de París y su estancia en Suiza. Mourinho negó que se tratara de actividades incompatibles con su recuperación y explicó las circunstancias de ambos episodios. “Después entramos en el campo de la búsqueda de problemas. No han sido suficientes para vosotros los verdaderos problemas que hemos tenido, no nosotros, sino el fútbol en general, este par de semanas. Primero era la discoteca que no era discoteca. Era una discoteca transformada para la Semana de la Moda en París, que había sido convertida en un local para un evento privado”, declaró.

En cuanto a las fotografías de Mbappé utilizando una bicicleta durante su viaje a Suiza, el entrenador explicó que se trataba de un medio de transporte disponible dentro del alojamiento. “Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel de pequeñas casas donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central de los restaurantes, del spa y a la zona común de este hotel de tranquilidad absoluta. Ya estaba haciendo la Vuelta a Suiza en bicicleta”, ironizó.

Defensa a Huijsen y destaca la disciplina del Real Madrid

Las explicaciones no terminaron con Mbappé. Mourinho también defendió a Dean Huijsen, después de que circularan críticas contra el defensa por utilizar su teléfono celular dentro de un automóvil. El entrenador aseguró que las imágenes habían sido interpretadas de manera incorrecta y que el futbolista no estaba conduciendo. “Llegamos también a casos menores. El pobre de Dean Huijsen estaba parado delante de la casa de Thiago Pitarch, antes de que Pitarch fuera a su casa. El coche estaba parado y estaba mandando un SMS. Pasó a ser casi un criminal que estaba en una autopista yendo a 200 kilómetros por hora y mandando un SMS. Por eso lo digo: ridículo, ridículo”, expresó.

El portugués aprovechó estos ejemplos para defender la disciplina de toda su plantilla durante la Fecha FIFA. Aseguró que los jugadores respetaron los acuerdos establecidos con el cuerpo técnico y que aquellos que presentaron problemas físicos regresaron a las instalaciones de Valdebebas para continuar sus tratamientos. “La verdad es que en este periodo los jugadores del Real Madrid han sido ejemplares en su situación profesional. Hemos trabajado mucho aquí para que ellos tuvieran situaciones sin ninguna duda en relación con sus selecciones: cuándo volver, cuándo tener algún tiempo libre, si era posible. Todo perfectamente definido. De los tantos jugadores que se han marchado con sus selecciones, todos han cumplido”, afirmó.

Mourinho puso como ejemplo a Arda Güler, quien recibió un permiso especial después de quedar suspendido para un encuentro de su selección. También mencionó a Federico Valverde e Ibrahima Konaté, quienes se mantuvieron bajo supervisión médica del club. “La gente que se ha lesionado viene inmediatamente a Valdebebas. Han tenido sus diagnósticos y sus planes de recuperación. Por ejemplo, Arda, que estaba sancionado para el cuarto partido de su selección, he sido yo, y nadie más, quien le ha dado dos días libres que no estaban programados. La gente que estaba con lesiones importantes y que debía estar en Valdebebas cada día, ha estado cada día. Valverde y Konaté, cada día”, explicó.

El entrenador consideró que existe un aspecto positivo que no ha recibido suficiente atención: el estado físico del equipo. Según sus palabras, el Real Madrid atraviesa una situación poco habitual en cuanto a la disponibilidad de sus jugadores. “¿Queréis una historia? Yo toco madera porque el fútbol es fútbol, pero os digo la historia. Es la primera vez en los últimos diez años que el Real Madrid llega a mitad de octubre sin un jugador lesionado. Los jugadores que están lesionados son jugadores que vienen lesionados de la temporada pasada”, aseguró.

Mourinho precisó que los casos de Éder Militao, Rodrygo, Raúl Asencio y Ferland Mendy corresponden a problemas físicos anteriores al inicio del actual curso. “Militao ya está entrenando con nosotros, pero viene de la temporada pasada. Rodrygo viene de la temporada pasada, Asencio viene de la temporada pasada y Mendy viene de la temporada pasada. Es la primera vez en diez años que no tenemos un jugador lesionado en el Real Madrid. Es una buena historia, ¿no? Pero no os gusta. Es una historia que no os gusta”, concluyó.

Mensaje al Bernabéu y confirma que Mbappé jugará ante Villarreal

Ante la posibilidad de que el delantero francés sea silbado durante el encuentro del sábado, Mourinho insistió en que determinadas informaciones pueden influir en la percepción de los aficionados. El entrenador aseguró que comprende las exigencias del Santiago Bernabéu, pero espera que la afición no se deje llevar por las polémicas. “Este es uno de vuestros objetivos. No es necesario ser Einstein para entender que la dinámica conduce exactamente a esto. ¿De quién? Prefiero no hablar, porque también me puedo equivocar. Del Bernabéu yo no comento. Yo respeto al Bernabéu. Mi esperanza es que el Bernabéu sea capaz de ser justo”, señaló.

El portugués explicó qué entiende por justicia cuando se trata de evaluar el comportamiento de sus futbolistas, especialmente cuando existen críticas relacionadas con su vida fuera de la cancha. “Para mí, ser justo es también ser inteligente. Ser capaz de leer entre líneas, ser capaz de entender las dinámicas y de entender los objetivos”, agregó.

Mourinho también lanzó una advertencia a sus jugadores al asegurar que nadie tiene garantizado un lugar dentro del equipo si incumple sus responsabilidades profesionales o personales. El técnico afirmó que no permitiría que un futbolista con una conducta inapropiada estuviera siquiera entre los suplentes. “Una cosa prometo al Bernabéu: cuando un jugador del Real Madrid no se comporta como jugador del Real Madrid, cuando falla como jugador del Real Madrid durante las 24 horas del día, cuando no cumple con sus obligaciones, sea como jugador o como ciudadano, no lo van a ver en el banquillo. No van a tener la oportunidad de pitarlo porque esté jugando o en el banquillo, porque va a estar en casa. Ni le doy la oportunidad de sentarse en el banquillo”, advirtió.

Con ese argumento, Mourinho terminó por confirmar la presencia de su principal delantero frente al Villarreal y reiteró que su decisión responde al comportamiento profesional del jugador. “¿Qué significa eso? Significa que mañana Mbappé va a jugar. No estará en el banquillo, va a jugar. Y si va a jugar es porque yo estoy seguro de que no ha fallado con el Real Madrid. No ha fallado con sus obligaciones”, sentenció.

Mourinho reconoce que el Real Madrid necesita mejorar antes de enfrentar al Villarreal

Además de las controversias, el entrenador analizó el enfrentamiento contra Villarreal, un compromiso que considera especialmente exigente después de la derrota del conjunto blanco en su anterior presentación de LaLiga. “Rival complicado, rival de Champions. Equipo de Champions, de nivel alto, que juega muy bien y que todavía no tiene los puntos que va a tener, porque estará mucho más arriba en la clasificación. Después de perder el último partido, este es uno en el que tenemos la necesidad de sacar los puntos”, reconoció.

Para Mourinho, el problema es que la historia reciente del Real Madrid ha elevado las expectativas hasta un punto en el que cualquier tropiezo adquiere una dimensión mayor que en otros equipos. “El Real Madrid viene de un periodo complicado en las últimas dos temporadas. Lo que para otro club sería una situación normal, aquí no lo es. Y el Real Madrid tiene la culpa de que no sea normal, porque gana tanto, porque ha ganado tanto en los últimos diez años y antes, que todo tiene una dimensión diferente. Necesitamos tiempo para mejorar cosas”, sostuvo.

Respecto a la derrota frente al Atlético de Madrid, el entrenador reiteró sus cuestionamientos hacia el arbitraje, pero reconoció que las decisiones del silbante no pueden convertirse en la única explicación del resultado. “Hay cosas que se pueden mejorar tocando pocas teclas y lo hemos hecho. Lo estamos haciendo. Ayer y antes de ayer, sin tener a todos los jugadores, hemos trabajado en estos aspectos. Yo, como entrenador, no me puedo cerrar en decir que hemos perdido contra el Atlético de Madrid porque el partido tendría que haber sido once contra nueve y ha sido once contra once. Es verdad, pero no me puedo cerrar en esto”, explicó.

Sobre la posibilidad de alinear juntos a Vinicius, Mbappé y Yan Diomande, el portugués evitó revelar su equipo titular, aunque reconoció que cuenta con alternativas suficientes para modificar su ataque. “No te respondo objetivamente si va a jugar o no. Como decía antes, yo no miento y no quiero decir cuál es el equipo que va a jugar. El Real Madrid puede jugar con cualquiera de los jugadores que están en la plantilla. Arriba tenemos mucha gente con calidad, pero no pueden jugar todos juntos”, señaló.

Defensa a Vinicius

Otro de los temas que abordó Mourinho fue el rendimiento de Vinicius Jr., quien no ha conseguido recuperar su mejor versión. El entrenador portugués reconoció que la meritocracia forma parte de sus decisiones, pero explicó que dejar fuera de la alineación a un jugador que atraviesa una mala racha no siempre es la mejor forma de ayudarlo. “Meritocracia, sí, pero también una apertura, no para el estatus ni para el nombre, sino para el momento. Hay que saber cuál puede ser la mejor manera de ayudar a un determinado jugador. Cuando un futbolista no está bien, hay diferentes estrategias para intentar que mejore”, afirmó.

Mourinho explicó que mantener a un futbolista en el equipo puede ayudarlo a recuperar confianza, mientras que enviarlo al banquillo podría alargar su proceso para volver al nivel habitual. “Una es la meritocracia pura: si tú no estás bien, estás fuera. Pero la meritocracia pura también tiene sus riesgos. En lugar de ayudar a un jugador, puedes contribuir a que todavía necesite más tiempo para volver a su condición normal”, sostuvo.

El técnico reconoció que su explicación estaba relacionada con Vinicius y destacó la actitud del brasileño durante los entrenamientos. Aseguró que el delantero quiere recuperar el protagonismo que tuvo en las temporadas anteriores y que su situación actual también le afecta emocionalmente. “Probablemente te estás refiriendo al caso de Vini. Yo no me escondo. Lo que me deja más triste es entender que él quiere mucho estar bien, que quiere ser el Vinicius que gana partidos, que gana títulos, que gana Champions, que marca la diferencia. Lo que más me hace mal es sentir este dolor que él siente, siendo un chico que, para sorpresa mía, es extraordinario y que está trabajando muchísimo para volver”, manifestó.

Mourinho tampoco descartó que llegue un momento en el que considere necesario darle descanso o enviarlo al banquillo para ayudarlo a recuperar su mejor versión. Sin embargo, dejó claro que cualquier decisión estaría relacionada con las necesidades del equipo y del propio futbolista. “¿Va a jugar siempre hasta que nuestro Vinicius vuelva? ¿O puede llegar un momento en el que piense que el mejor modo de ayudarlo sea un plan específico que implique que no juegue o vaya al banquillo y busquemos otro modo de ayudar al jugador?”, planteó.

Finalmente, Mourinho lamentó que las críticas puedan perjudicar al brasileño en un momento en el que busca recuperar su nivel. El portugués pidió comprensión para Vinicius, al considerar que su compromiso y lo que ha conseguido con el Real Madrid merecen una respuesta diferente por parte de los aficionados. “Al madridismo verdadero y puro no lo toco. Solo lo respeto. Pero me hace mal al corazón cuando un chico como este, que obviamente no está siendo ese Vinicius que es un jugador de otro mundo, no recibe la ayuda de la gente, probablemente también influenciada por muchos de vosotros. Es un chico que merece ser ayudado, porque quiere mucho ser el Vinicius que ha regalado tantas alegrías importantes al madridismo”, concluyó el entrenador.