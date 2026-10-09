Iron Maiden, la historia de la banda en la playlist de Claro música

Como parte de la previa del concierto de la banda, Claro música trae una propuesta para que pueda vivir una experiencia al máximo.

Iron Maiden en Claro música | Archivo Claro

Con una trayectoria que supera las cuatro décadas, Iron Maiden se ha consolidado como una de las bandas más influyentes y exitosas de la historia del heavy metal. Liderada por Bruce Dickinson y reconocida por su potente puesta en escena, sus composiciones épicas y la icónica figura de Eddie, la agrupación ha conquistado a generaciones de seguidores y continúa siendo un referente indiscutible del género. La banda llegará a Bogotá el domingo 11 de octubre de 2026, como parte de su gira Run For Your Lives, para presentarse en Vive Claro Distrito Cultural.

Para prepararse para esta cita, Claro música reúne en la playlist En Concierto: Iron Maiden, algunos de los temas más representativos de la banda. La selección incluye canciones emblemáticas como “The Trooper”, “Run to the Hills”, “Fear of the Dark”, “Hallowed Be Thy Name”, “Aces High”, “2 Minutes to Midnight” y “Wasted Years”, éxitos que han acompañado la evolución de Iron Maiden y continúan siendo parte fundamental de sus presentaciones en vivo.

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Un espacio para parchar antes del concierto

Antes de que comience el espectáculo, los asistentes podrán encontrarse con sus amigos y compartir la emoción de la música en el Parchadero de Claro música en Vive Claro, un espacio pensado para divertirse, participar en actividades y crear momentos que se convierten en recuerdos.

Como parte de la experiencia, los asistentes podrán tocar la batería, el bajo y la guitarra eléctrica para entrar en ambiente y parchar antes del concierto. Además, las dinámicas del Parchadero ofrecerán la posibilidad de ganar un upgrade de localidad y transformar la experiencia del evento, de acuerdo con las condiciones y la disponibilidad establecidas para el concierto.

Con millones de discos vendidos y una influencia que trasciende generaciones, Iron Maiden mantiene vigente un legado que ha marcado la historia de la música. Mientras llega el momento de verlos en el escenario, los usuarios pueden disfrutar de sus grandes clásicos y revivir algunos de los momentos más memorables de su carrera a través de Claro música.

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