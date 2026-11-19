La nueva carrera del ciclismo mexicano se disputará del 19 al 23 de enero, con un recorrido entre Veracruz, Puebla, Morelos y Ciudad de México

La élite del ciclismo llegará a territorio mexicano | DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

El Mex Tour 2027 comienza a tomar forma. La nueva competencia de ciclismo profesional, que tendrá categoría 2.1 de la Unión Ciclista Internacional (UCI), se celebrará del 19 al 23 de enero con cinco etapas que incluirán finales en montaña, una contrarreloj individual en ascenso y un circuito de cierre en la Ciudad de México.

La carrera tendrá como principales escenarios a Veracruz, Puebla y Morelos, antes de concluir en la capital del país. El recorrido fue confirmado por Bernardo de la Garza, presidente de la Unión Ciclista Mexicana, quien explicó que todavía se realizan revisiones y ajustes para definir algunos puntos de las rutas.

¿Cuál será el recorrido del Mex Tour 2027?

La primera edición del Mex Tour tendrá cinco jornadas consecutivas, con oportunidades para distintos perfiles de ciclistas. Las etapas de montaña y la contrarreloj podrían resultar determinantes para la clasificación general, mientras que el circuito final está pensado para favorecer a los velocistas.

Etapa Fecha Recorrido Distancia 1 19 de enero Veracruz – Córdoba 120 km 2 20 de enero Puebla – Puebla Por definir 3 21 de enero Puebla – Cuernavaca 160 km 4 22 de enero Cuernavaca – Tres Marías 19 km (CRI) 5 23 de enero Ciudad de México – Ciudad de México Por definir

La primera jornada tendrá un final en ascenso en Córdoba, mientras que la segunda se disputará sobre un circuito en Puebla. Para la tercera etapa se contempla una subida importante rumbo a Cuernavaca, aunque todavía no está decidido si la meta se ubicará en lo alto o después de un descenso.

“Estamos avanzando en los detalles, revisando el estado de los caminos y realizando acuerdos para cerrar las rutas. La primera etapa termina en subida, correcto. La siguiente es un circuito y la tercera pasará por una subida importante y estamos definiendo si termina allí, en alto, o con una bajada. Lo más probable es que termine en el ascenso”, explicó De la Garza a Ciclismo Internacional.

La cuarta etapa será una contrarreloj individual de 19 kilómetros entre Cuernavaca y Tres Marías. Al disputarse en ascenso, podría convertirse en una de las jornadas decisivas para establecer al ganador de la clasificación general.

Una última etapa en Ciudad de México al estilo del Tour de France

El Mex Tour concluirá el 23 de enero con un circuito en la Ciudad de México. A diferencia de las jornadas anteriores, el objetivo será ofrecer un cierre favorable a los velocistas y un reconocimiento al líder de la clasificación general.

Bernardo de la Garza comparó el formato con las tradicionales etapas finales del Tour de France en París, que durante años permitieron al líder llegar prácticamente con el título asegurado, mientras los especialistas en velocidad disputaban la victoria del día.

“Luego hay una cronoescalada y finalmente la etapa en Ciudad de México, que es parecida a lo que era la etapa final del Tour de France antes de que le añadieran la cota de Montmartre. Sería más un paseo”, señaló.

El directivo añadió que la última jornada compartirá parte de su trazado con la Clásica de la República, aunque tendrá un planteamiento competitivo diferente. “En el Mex Tour, la etapa final, que tendrá parte del mismo recorrido, será más de reconocimiento al campeón, un día para sprinters”, precisó.

Mex Tour 2027 busca reunir al menos cinco ProTeams y atraer equipos WorldTour

Uno de los objetivos de la organización será garantizar presencia internacional desde su primera edición. De la Garza adelantó que existen conversaciones con distintas escuadras y que se espera contar con al menos cinco equipos de categoría UCI ProTeam.

“Estamos trabajando con los equipos y varios nos han confirmado. Espero, al menos, a cinco ProTeams, que anunciaremos cuando sea oficial su participación. Y estamos en conversaciones con algunos World Tour, sería genial que estén, lo estamos intentando”, declaró.

Aunque todavía no se han anunciado los nombres de los participantes, la intención es reunir a escuadras extranjeras junto con representantes del ciclismo mexicano. La presencia de equipos WorldTour continúa en fase de negociación.

México abrirá 2027 con tres competencias de ciclismo

El Mex Tour formará parte de un calendario de actividades que comenzará con el Campeonato Nacional de Ciclismo, programado del 8 al 10 de enero.

Posteriormente, el 17 de enero se celebrará la Clásica de la República, una prueba de un día con categoría UCI 1.1 y un recorrido exigente que, de acuerdo con De la Garza, podría terminar con una llegada al sprint entre un grupo reducido de corredores.

Dos días después comenzará el Mex Tour, que completará una serie de tres competencias durante las primeras semanas del año. La organización también contempla una ceremonia de presentación de ciclistas y equipos, aunque todavía no se ha definido su fecha ni sede. Entre las posibilidades se encuentra realizarla antes de la Clásica de la República o durante los días previos al inicio del Mex Tour.

Con cinco etapas y recorridos que combinarán montaña, contrarreloj y circuitos urbanos, la nueva prueba buscará consolidarse dentro del calendario internacional y abrir más oportunidades de competencia para el ciclismo mexicano.