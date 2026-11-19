Habló del interés que lo vincula con Comunicaciones y de la conversación que tiene pendiente en Xelajú.

Jorge Aparicio suena como refuerzo en Comunicaciones | @92aparicio25

Jorge Aparicio está listo para volver a jugar con Xelajú MC y, en la antesala del partido ante Suchitepéquez, volvió a responder por un posible regreso a Comunicaciones. El mediocampista aseguró que su prioridad es recuperar ritmo y ayudar a los Superchivos en la fase final. También recordó que todavía le quedan seis meses de contrato y que más adelante hablará con el presidente del club sobre su futuro.

“El escudo que llevo en el pecho es el de Quetzaltenango”, dijo Aparicio al referirse al tema. El futbolista dejó claro que, aun si otro club tiene los recursos para buscar su fichaje, él también tendría que decidir qué quiere hacer. Por ahora, pidió que las versiones sobre una posible salida no distraigan al plantel en el cierre del Apertura 2026.

¿Qué dijo Jorge Aparicio sobre un posible regreso a Comunicaciones?

Aparicio insistió en que su compromiso está con Xelajú y señaló que la circulación de rumores puede generar roces innecesarios con la dirigencia y la afición. “Todo es ruido, mantengámonos claros en el objetivo que es ser campeones, regresar al torneo internacional que es algo que deseamos todos”, expresó.

El mediocampista reconoció que a un futbolista en buen momento pueden llegarle ofertas, pero recordó que sigue ligado al club. “Yo tengo seis meses más de contrato acá en Xela”, señaló. La conversación con el presidente queda pendiente para más adelante; en lo inmediato, dijo que quiere recuperarse bien y volver a aportar al grupo.

¿Cuándo puede volver a jugar Jorge Aparicio con Xelajú?

Aparicio lleva más de un mes sin actividad por una fisura en el peroné derecho y ya está en condiciones de volver. Su regreso podría darse ante Suchitepéquez, aunque la decisión de incluirlo en la convocatoria corresponde a Roberto Hernández.

La posibilidad de recuperar al mediocampista llega justo antes de la fase final, el tramo en el que Aparicio quiere centrar la atención. Mientras su futuro queda para otra conversación, el primer paso es volver a la cancha y ayudar a Xelajú a pelear por el título y por el regreso a la competencia internacional.

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