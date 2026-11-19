El suizo buscará la reelección como presidente de FIFA en 2027, pero enfrentará a Philippe Diallo y Kohzo Tashima en una votación que se celebrará en Marruecos

El mandatario tendrá oposición respaldada por UEFA | Reuters

La presidencia de la FIFA tendrá una disputa electoral después de varios años sin oposición. El organismo rector del fútbol mundial confirmó este jueves 19 de noviembre que recibió tres candidaturas para las elecciones de 2027: Gianni Infantino, Philippe Diallo y Kohzo Tashima, quienes buscarán encabezar la institución durante los próximos cuatro años.

Infantino intentará prolongar su mandato hasta 2031, aunque esta vez tendrá enfrente a dos dirigentes con experiencia en las estructuras del fútbol internacional. El francés Diallo y el japonés Tashima aparecen como las alternativas para sustituir al actual presidente, quien llegó al cargo en febrero de 2016 y consiguió dos reelecciones consecutivas sin adversarios.

La votación está programada para el 18 de marzo de 2027, durante el 77.º Congreso de la FIFA, en Rabat, Marruecos. Sin embargo, las tres postulaciones todavía deben superar la revisión del comité electoral, responsable de verificar que cada aspirante cumpla con los requisitos establecidos en los estatutos de la organización.

¿Quiénes son los tres candidatos a la presidencia de la FIFA para 2027?

Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) desde 2023, representa una de las principales alternativas a la continuidad de Infantino. El dirigente cuenta con el respaldo de representantes de la UEFA, organismo que agrupa a 55 asociaciones nacionales, y su postulación refleja las diferencias surgidas entre sectores del fútbol europeo y la actual administración de la FIFA.

Diallo también forma parte del Comité Ejecutivo de la UEFA desde abril de 2023. Su candidatura buscará transformar el respaldo político europeo en votos dentro del Congreso, donde cada federación miembro dispone de un sufragio, independientemente de su tamaño o de los resultados deportivos de sus selecciones.

El segundo rival es Kohzo Tashima, expresidente y actual presidente honorario de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA). El directivo asiático cuenta con una trayectoria que incluye funciones como secretario general y presidente de la organización japonesa, además de su participación en el Consejo de la FIFA desde 2015. Antes de incorporarse a la dirigencia, fue futbolista internacional y entrenador de categorías juveniles.

La publicación de las tres candidaturas también confirmó la ausencia del exfutbolista suizo Ramón Vega, quien había manifestado su intención de competir contra Infantino. El antiguo defensa del Tottenham no consiguió los cinco respaldos de asociaciones nacionales necesarios para formalizar su participación, por lo que quedó fuera de la relación anunciada por la FIFA.

¿Cuándo son las elecciones de la FIFA y qué necesita Infantino para mantenerse como presidente?

Gianni Infantino asumió la presidencia el 26 de febrero de 2016, después de imponerse al jeque Salman bin Ebrahim al Khalifa en una segunda ronda de votación por 115 sufragios contra 88. Su llegada ocurrió tras la salida de Joseph Blatter, en medio de una crisis institucional relacionada con investigaciones de corrupción en el fútbol internacional.

Desde entonces, el dirigente suizo obtuvo la reelección en 2019 y 2023 sin enfrentar a otros candidatos. La elección de marzo de 2027 marcará su primera competencia por el cargo desde su llegada al poder, con dos aspirantes que buscan modificar la conducción del organismo.

Durante su administración, la FIFA impulsó cambios en sus principales competiciones, entre ellos la ampliación del Mundial varonil de 32 a 48 selecciones, formato que debutó en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Su gestión también incluyó el uso del VAR en el Mundial de Rusia 2018 y la ampliación de los programas de financiamiento destinados a las federaciones.

No obstante, la candidatura de Infantino llega después de los cuestionamientos al proyecto FIFA Forward Enterprise, una iniciativa que planteaba incorporar inversionistas privados a una estructura comercial vinculada con los negocios de las principales competiciones. La propuesta, que finalmente fue retirada, provocó diferencias con dirigentes de distintas confederaciones, particularmente en Europa.

El proceso electoral todavía contempla una etapa de revisión. La FIFA informó que el comité electoral analizará las tres candidaturas y notificará a sus 211 asociaciones miembro los nombres admitidos a más tardar el 18 de febrero de 2027. Una vez concluida esa fase, los dirigentes habilitados podrán disputar formalmente la presidencia en el Congreso de Rabat, donde se definirá quién estará al frente del fútbol mundial hasta 2031.