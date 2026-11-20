Consulte cuáles fueron los espacios más vistos de la televisión colombiana, según CNC, este jueves 19 de noviembre.

Capítulo de ‘Yo me llamo’. – @CaracolTV.

Una vez más, el espacio de ‘Yo Me Llamo’ sigue cautivando a más colombianos por el talento de sus imitadores. Dicho reality ya llegó a más del 18% de sintonía según el último escalafón entregado por el Centro Nacional de Consultoría (CNC). Cabe recordar que ‘MasterChef Celebrity’ no entró en el listado, dado que RCN emitió el concierto de ‘Megaland’ en el Vive Claro durante la noche. A través de Claro Sports, consulte el rating de este jueves:

Rating en Colombia del 19 de noviembre de 2026, según CNC:

Yo Me Llamo – Caracol TV – 18.19% Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 14.76% ¿En qué lío me metí? – Caracol TV – 12.98% Noticiero del Senado – Caracol TV – 10.74% Noticias Caracol de las 12:00 m. – 10.19% Noticias Caracol (avance) – 8.41% Ciudad Lejana – Caracol TV – 7.06% Alas Rotas – Caracol TV – 6.41% Destinos Cruzados – Caracol TV – 6.26% Rafael Orozco, el Ídolo – Caracol TV – 6.03%

Programación de fútbol para el 20 de noviembre de 2026

2:30 p.m. | Bayern Munich vs Colonia | Bundesliga.

3:00 p.m. | Athletico Club vs Espanyol | LaLiga.

3:45 p.m. | Porto vs Paredes | Copa de Portugal.

4:30 p.m. | Independiente Medellín vs Santa Fe | Liga BetPlay.

6:35 p.m. | Atlético Bucaramanga vs América de Cali | Liga BetPlay.

8:40 p.m. | Deportivo Cali vs Millonarios | Liga BetPlay.

Rating en Colombia: así se hace la medición

Varias compañías se dedican a hacer el respectivo estudio de consumo. En el caso de productos televisivos, la más fiable es el Centro Nacional de Consultoría (CNC), que hace sus propias mediciones y cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real. Allí se determina la preferencia de cada televidente. El rating se estipula bajo porcentajes, que se relacionan con la acción de cambiar o no el programa. Si hace lo propio, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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