Pericos de Puebla vs Olmecas de Tabasco en vivo: transmisión Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026; Juego 1, Serie de Campeonato Zona Sur

Sigue las mejores acciones del Primer duelo de la Serie de Campeonato de la Zona Sur, solo por Claro Sports y toda nuestra multiplataforma.

Los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol llegan a la Serie de Campeonato de la Zona Sur, donde los Pericos de Puebla visitan a los Olmecas de Tabasco en el Juego 1 por Claro Sports.

La Zona Sur busca nuevo campeón y los Pericos llegan al Estadio Parque Centenario 27 de febrero para intentar tomar ventaja y seguir con el buen ritmo tras eliminar a los Diablos Rojos del México.

La tarea no será sencilla, pues enfrente tienen a los Olmecas de Tabasco, quienes se impusieron a los Guerreros de Oaxaca en un dramático Juego 7 que se fue a extra innings. Sigue toda la emoción de los playoffs de la LMB en la multiplataforma de Claro Sports.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Pericos de Puebla vs Olmecas de Tabasco hoy 29 de agosto?

El primer partido de la serie entre tabasqueños y poblanos arrancará en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver en vivo el Pericos de Puebla vs Olmecas de Tabasco de la Liga Mexicana de Béisbol?

El partido lo podrás seguir en vivo y en directo por la señal de Claro Sports y su multiplataforma.

¿Cómo va la Serie de Campeonato de la Zona Sur en los Playoffs de la LMB 2026?

Tanto Pericos como Olmecas resolvieron hace poco tiempo sus respectivos duelos, ante los Diablos Rojos de México y los Guerreros de Oaxaca. Este apenas será su primer duelo, en busca de hacerse de un boleto a la Serie del Rey.

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