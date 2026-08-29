Barcelona vs Rayo Vallecano en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 3 de LaLiga 2026

El conjunto catalán afronta su tercer partido de la presente temporada ante un siempre aguerrido equipo rayista

Barcelona vs Rayo Vallecano, horario y dónde ver. | Claro Sports.

Por su tercer triunfo al hilo. El FC Barcelona recibe en el Spotify Camp Nou al Rayo Vallecano en actividad de la tercera jornada de LaLiga en su temporada 2026-2027.

Tras las acciones de este fin de semana, el cuadro culé bajó al tercer escalón de la tabla general al contabilizar seis unidades (victorias ante Elche y Athletic), por siete de Atlético y del Alavés. En lo referente al Rayo Vallecano, el equipo rayista se ubica en el puesto número 15 con una unidad producto de un empate y una derrota (1-1 ante Alavés y 2-1 ante Sevilla).

Pese a que el Barcelona lleva cinco partidos en fila sin perder ante el Rayo, el conjunto capitalino se le ha complicado al culé desde su último ascenso a Primera División con un idéntico número de cinco duelos sin perder ante los barcelonistas con tres victorias y dos empates desde la temporada 2021-2022 hasta la 2023-2024.

Cabe mencionar que el refuerzo estrella del conjunto azulgrana, Rodri, ya debutó por lo que no sería raro volver a verlo manejar los hilos del mediocapo de la escuadra de Hansi Flick. A continuación, te decimos todo lo que tienes que saber sobre el horario y las fechas de este partido.

Horario y dónde ver Barcelona vs Rayo Vallecano el partido de la jornada 3 de LaLiga 2026

El partido entre Barcelona y Rayo Vallecano se celebrará el lunes 31 de agosto en punto de las 13:30 horas, tiempo del Centro de México. Además de que en el minuto a minuto de Claro Sports podrás seguir todo lo que pase, la señal de Sky Sports tendrá el partido en vivo.

Alineaciones probables del Barcelona vs Rayo Vallecano

Tanto Hansi Flick (entrenador del Barcelona), como Beñat San José (director técnico del Rayo Vallecano) mandarían a los mejores hombres que tienen a su disposición, por lo tanto, las alineaciones probables serían:

Barcelona: Joan García (P); Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Marc Bernal, Pedri, Anthony Gordon, Fermín López, Lamine Yamal y Raphinha (c).

Rayo Vallecano: Augusto Batalla (P); Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pelayo Fernández, Jozhua Vertrouwd, Isi Palazon, Pathe Ciss, Unai López, Jorge de Frutos, Fran Pérez y Sergio Camello

Antecedentes y últimos resultados del Barcelona vs Rayo Vallecano en LaLiga

Barcelona y Rayo Vallecano se vieron las caras el pasado 22 de marzo del 2026, encuentro saldado con victoria para los azulgrana por 1-0 gracias al gol de Ronald Araujo, ahora, jugador del Liverpool. A su vez, en el enfrentamiento de la primera vuelta, el Rayo sorprendió al empatar 1-1. Lamine Yamal había adelantado a su equipo al 40, pero Fran Pérez puso el empate al 67′.

MÁS IMPORTANTE: Victoria y liderato para el Barça el día del debut de Rodri

Los resultados anteriores confirman que, desde el regreso del Rayo a Primera División en la temporada 2021-2022 ha sido un partido con pocos goles y un duelo que se le indigesta al conjunto de Hansi Flick teniendo en este tiempo solo una victoria por dos o más goles de diferencia (3-0 el 19 de mayo del 2024).

Barcelona 1-0 Rayo | 25-26

Rayo 1-1 Barcelona | 25-26

Barcelona 1-0 Rayo | 24-25

Rayo 1-2 Barcelona | 24-25

Barcelona 3-0 Rayo | 23-24

Rayo 1-1 Barcelona | 23-24

Rayo 2-1 Barcelona | 22-23

Barcelona 0-0 Rayo | 22-23

Barcelona 0-1 Rayo | 21-22

Rayo 1-0 Barcelona | 21-22

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Barcelona vs Rayo Vallecano y cuánto paga?

De acuerdo con la página web especializada, caliente.mx, Barcelona tiene un momio de -625, mientras que el empate tiene uno de +670 y la victoria del Rayo +1400. Esto se traduce en que si apuestas mil pesos por el cuadro azulgrana ganarías $116.00, si haces lo mismo pero vas por el empate obtendrías $7,700 mientras que si el Rayo da la sorpresa podrías embolsarte $15,000 (los momios pueden cambiar en cualquier momento).

Te puede interesar