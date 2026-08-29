Junior vs Santa Fe, en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 8

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe.

Junior vs, Santa Fe | Claro Sports

¿A qué hora juega Junior vs Santa Fe y dónde ver en vivo hoy 29 de agosto de 2026?

El partido válido por la octava jornada del segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano dará inicio a partir de las 6:30 de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 5:30 de la tarde.

Alineaciones Junior vs Santa Fe: así salen a la fecha 8 de la Liga Betplay 2026 II

Junior: Weimar Asprilla; Mateo Puerta, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Jeison Angulo; Ewil Murillo, Jhojan Torres; Nahuel Bustos, Maximiliano Lovera, Luis Palacios y Franco Fagúndez. DT: Alfredo Arias.

Weimar Asprilla; Mateo Puerta, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Jeison Angulo; Ewil Murillo, Jhojan Torres; Nahuel Bustos, Maximiliano Lovera, Luis Palacios y Franco Fagúndez. Santa Fe: Mauro Silveira; Yeison Suárez, Jean Pestaña, Jermein Peña, Daniel Socarras; Juan David Ríos, Fabián Ángel; Bryan Castrillón, Janneson Sarmiento, Luis Muriel y Francisco Fydriszewski. DT: Pablo Repetto.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 8 de Liga Betplay 2026?

El favorito para el partido entre bogotanos y costeños marca como favorito a Independiente Santa Fe. Los ‘cardenales’ tiene la primera opción de quedarse con los tres puntos gracias a su más reciente rendimiento. Su victoria ante River Plate en el Estadio Más Monumental y el empate a cero ante el líder de la liga colombiana, le dan las credenciales para ser el favorito.

Por su parte, el Junior de Barranquilla, aún no logra ganar en el 2026-II y a pesar de ser el actual bicampeón del Fútbol Profesional Colombia, viene de hacer una muy mala presentación a nivel internacional.

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