Pericos de Puebla vs Olmecas de Tabasco en vivo: transmisión Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026; Juego 2, Serie de Campeonato Zona Sur

Sigue las acciones del segundo duelo de la Serie de Campeonato de la Zona Sur, solo por Claro Sports y toda nuestra multiplataforma

Los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol continúan en la Serie de Campeonato de la Zona Sur, donde los Pericos de Puebla visitan a los Olmecas de Tabasco en el Juego 2 a través de Claro Sports.

La Zona Sur busca nuevo campeón y los Pericos llegan al Estadio Parque Centenario 27 de febrero tras eliminar a los Diablos Rojos del México. La tarea no será sencilla, pues enfrente tienen a los Olmecas de Tabasco.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Pericos de Puebla vs Olmecas de Tabasco hoy 30 de agosto?

El segundo partido de la serie entre tabasqueños y poblanos arrancará en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver en vivo el Pericos de Puebla vs Olmecas de Tabasco de la Liga Mexicana de Béisbol?

El partido lo podrás seguir en vivo y en directo por la señal de Claro Sports y toda su multiplataforma.

¿Cómo va la Serie de Campeonato de la Zona Sur en los Playoffs de la LMB 2026?

Tanto Pericos como Olmecas resolvieron hace poco tiempo sus respectivos duelos, ante los Diablos Rojos de México y los Guerreros de Oaxaca. Este apenas será su primer duelo, en busca de hacerse de un boleto a la Serie del Rey.

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