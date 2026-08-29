Posibles alineaciones de Millonarios vs Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Agéndese para seguir el duelo entre capitalinos, que se llevará a cabo en el Estadio El Campín el próximo domingo.

Millonarios vs Internacional de Bogotá: posibles nóminas | Claro Sports

La mesa servida para un nuevo examen de Millonarios. El ‘Embajador’ llega con una buena racha, sumando cuatro partidos sin saber lo que es una derrota. Tan solo cayó en el debut ante Bucaramanga y ya pudo despegar el avión.

Ahora, en condición de local, buscará pelear en la zona de privilegio ante un Internacional de Bogotá combativo, pero que lleva la racha a la inversa. Son cuatro partidos sin saber lo que es sumar de a tres, aunque ha tenido cerca la posibilidad de tener ese alivio. Un lindo partido se viene en la tarde de domingo.

Posible alineación de Millonarios para el juego por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Millonarios: Javier Burrai; Jhomier Guerrero, Andrés Llinás, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mateo García, Francisco Chaverra; Daniel Ruiz y Leonardo Castro. DT: Fabián Bustos.

Posible alineación del Internacional de Bogotá para el juego por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría el Internacional de Bogotá: Wuilker Faríñez; Joan Castro, Carlos Vivas, Mateo Rodas, Yulián Gómez; Larry Vásquez, Rubén Manjarrés, Facundo Boné; Ronaldo Julio, Cristian Dájome y Diego Duarte. DT: Ricardo Valiño.

¿Cómo y dónde ver a Millonarios vs Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la octava fecha del campeonato liguero, tendrá su pitazo inicial este domingo 30 de agosto a partir de las 6:15 de la tarde (hora COL) en el Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Win+ Fútbol tendrá la señal del cotejo, así como Win Play vía streaming.

Últimos partidos de Millonarios:

27.08.2026 | Llaneros 0-2 Millonarios | Fecha 7.

22.08.2026 | Águilas Doradas 1-1 Millonarios | Fecha 6.

04.08.2026 | Millonarios 2-0 Deportivo Pasto | Fecha 3.

01.08.2026 | Junior 0-1 Millonarios | Fecha 2.

25.07.2026 | Millonarios 0-1 Bucaramanga | Fecha 1.

Últimos partidos del Internacional de Bogotá:

27.08.2026 | Internacional de Bogotá 1-1 Deportivo Pasto | Fecha 7.

23.08.2026 | Deportivo Cali 2-2 Internacional de Bogotá | Fecha 6.

19.08.2026 | Cúcuta Deportivo 1-1 Internacional de Bogotá | Fecha 2.

08.08.2026 | Deportes Tolima 2-1 Internacional de Bogotá | Fecha 4.

05.08.2026 | Internacional de Bogotá 1-0 Jaguares de Córdoba | Fecha 3.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Ferney Trujillo (Casanare).

Ferney Trujillo (Casanare). Asistente 1: John Reyes (Antioquia).

John Reyes (Antioquia). Asistente 2: Jesús Otero (Sucre).

Jesús Otero (Sucre). Cuarto árbitro: Cristian Espitia (Bogotá).

Cristian Espitia (Bogotá). VAR: Lisandro Castillo (Bogotá).

Lisandro Castillo (Bogotá). AVAR: Jonnathan Ortiz (Nariño).

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