Después de su doblete contra el Bucaramanga, el delantero argentino podría ser comprado por el Embajador en los próximos días.

Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios | Vizzor

Millonarios encuentra alivios y goles en medio de las bajas que ha presentado en los últimos partidos. El Embajador comparte liderato con América de Cali en el cuadrangular B tras derrotar 4-1 a Atlético Bucaramanga. La ilusión crece de cara a pelear por la gran final, especialmente por el buen inicio de la fase semifinal al empatar contra Cali fuera de casa y ahora despachar a los Leopardos.

Rodrigo Contreras fue una de las grandes figuras. El delantero argentino se vistió de héroe con doblete: uno de los tantos fue prácticamente en el suelo, sin dejar morir la pelota, sorprendiendo completamente a la defensa y el arquero. Su segundo festejo se dio desde el punto penal, decretando la goleada que le infla la camiseta el equipo capitalino.

En buena hora, Contreras pisa fuerte como goleador del equipo. Todo esto se da en un momento coyuntural para él, dado que se define si Millonarios hará uso de la opción de compra por los derechos del atacante. El club se juega un partido aparte con el Club Antofagasta para ficharlo en su totalidad.

Las intenciones del delantero son claras: le gustaría quedarse en Bogotá. Con 19 goles en 41 partidos durante todo el año, ha hecho méritos para que piensen en seguir contando con él. Ahora bien, no es un tema que depende de él; su representante ya está en diálogos con la dirigencia azul para que se haga efectiva la opción de compra por sus derechos.

¿Final feliz para la renovación de Rodrigo Contreras?

“La chequera no me alcanza. No llega hasta allá, pero el club está intentando hacer un esfuerzo de retenerlo y él lo sabe. Es un jugador que con la cabeza tranquila, y su familia aquí, puede aportar mucho más”, fueron las contundentes palabras de Alberto Gamero, en rueda de prensa, por la eventual continuidad del atacante.

Contreras indicó en zona mixta que el propio representante ya inició diálogos con la dirigencia azul para ello. El plazo que tiene el Embajador para concretar el negocio es hasta finales de mes, por lo que aún existe cierto margen para que ambas partes se pongan de acuerdo. Por ahora, la cabeza del jugador está focalizada en dar la vuelta olímpica con el equipo.

El valor de la compra, según reseñó el periodista Alexis Rodríguez, corresponde a 1.2 millones de dólares por la ficha del jugador. Si fuera por él y Millonarios, extenderían el vínculo de cara al próximo año. La cuestión es de dinero.

Por lo pronto, Millonarios calienta motores para el clásico de líderes frente al América de Cali. El compromiso es crucial para ambos, ya que el primer lugar está en juego. El Campín albergará ese duelo imperdible, pactado para el viernes 28 de noviembre a las 8:40 p.m. (hora COL).

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