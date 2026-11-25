Luego de ser duramente criticado por su falta de gol, Tomás Ángel se despachó con un doblete en clásico entre América y Deportivo Cali.

Tomás Ángel de América de Cali | Vizzor

No ha sido cualquier clásico caleño el que se ha disputado el martes 24 de noviembre. La jornada número dos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II enfrentó al América de Cali ante Deportivo Cali. Juego que terminó con victoria por dos goles a uno del ‘escarlata’ con un doblete de Tomás Ángel.

No era una sorpresa para nadie escuchar la inconformidad que tenía la hinchada del rojo caleño con la participación goleadora de Tomás Ángel. Pues, más allá de que el jugador con pasado en la MLS sea un pilar fundamental para la ofensiva de los ‘diablos rojos’. No se ha caracterizado por su eficacia en la red contraria siendo el delantero centro del América.

Sumado a esto, el hecho de ser el hijo de un auténtico goleador como Juan Pablo Ángel, pone un poco un bloque más de peso a la maleta que lleva en la espalda Tomás. Ahora bien, en el primer clásico caleño de los cuadrangulares semifinales del Fútbol Profesional Colombiano 2026-II, el delantero se logró destapar con un par de goles.

Doblete de Tomás Ángel en el clásico caleño

El delantero de 23 años fue la gran figura del partido entre América de Cali y Deportivo Cali en el Estadio Pascual Guerrero. El juego válido por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de Liga BetPlay Dimayor 2026-II, dejó a Tomás Ángel muy bien parado. El número 21 se despachó con un doblete.

Al minuto 38, Marcos Mina desbordó por la banda izquierda y lanzó un gran centro que sobró a todos los defensores del Deportivo Cali. Y, en el segundo palo, llegó un gran saltó de Tomás Ángel acompañado de un gran cabezazo para abrir el marcador en el clásico caleño.

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10 minutos después, cuando el reloj marcaba los 48, nuevamente el juego aéreo le dio una alegría al hincha ‘escarlata’. La combinación fue la misma. Marcos Mina se proyectó por el sector izquierdo y con un gran balón cruzado asistió a Tomás Ángel para que se aumentará la ventaja del América de Cali.

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Todos los goles de Tomás Ángel en el América de Cali

Después de un primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano 2026 con tan solo un gol anotado. La Liga BetPlay Dimayor 2026-II ha sido una curita para la cuota goleador de Tomás Ángel. En total son 13 goles y cuatro asistencias en 42 partidos jugados con la camiseta del América de Cali.

22.04.2026 | Fortaleza 1-2 América.

06.05.2026 | Alianza Atlético 0-2 América.

19.05.2026 | América 1-1 Tigre.

26.08.2026 | América 4-2 Junior.

03.09.2026 | América 3-0 Alianza.

09.09.2026 | América 4-1 Pereira | Doblete de Tomás Ángel.

21.10.2026 | Barranquilla 0-4 América | Doblete de Tomás Ángel.

14.11.2026 | Pereira 0-2 América.

20.11.2026 | Atlético Bucaramanga 2-2 América.

24.11.2026 | América 2-1 Deportivo Cali | Doblete de Tomás Ángel.

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