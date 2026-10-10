¡A puerta cerrada! Real Cartagena sancionado por la invasión de sus hinchas al Estadio Jaime Morón

La Dimayor sancionó a Real Cartagena con una multa y dos fechas de sanción total a la plaza por la invasión de sus hinchas al Estadio Jaime Morón.

Real Cartagena sancionado por la invasión de sus hinchas | Vizzor

La noche del 3 de octubre en el Estadio Jaime Morón sigue dejando repercusiones al Real Cartagena. Una terrible presentación que se vio interrumpida por un intento de invasión de sus hinchas al campo de juego tras verse por debajo en el marcador por tres goles a cero ante Boca Juniors de Cali. Derivo en varias sanciones por parte de la Dimayor.

Esa noche en el máximo escenario deportivo de los cartageneros, el equipo ‘heroico’ se fue notablemente superado ante Boca Juniors de Cali. Tres goles a dos terminó el marcador después de que el juego se pausará por más de media hora para retirar a los hinchas que estaban intentando invadir el terreno de juego.

Ahora bien, eso no fue lo único que pasó esa noche. Pues, Antonio Díaz, máximo accionista del Real Cartagena declaró no ser más parte de la institución costeña. El representante de la familia Díaz acuso insultos y faltas de respeto hacía él en el estadio y afirmó que no pagará más la nómina del equipo.

Dimayor impone sanciones al Real Cartagena

Luego de toda esa tormenta, la Comisión Disciplinaria de la Dimayor ha hecho oficial las sanciones impuestas al Real Cartagena. El equipo de una de las ciudades más importantes de Colombia deberá jugar dos partidos a puerta cerrada. Además de pagar una multa de 7.878.072 pesos colombianos.

En ese orden de ideas, sus dos próximos partidos en condición de local de la fase del todos contra todos del Torneo BetPlay Dimayor 2026-II no contarán con la presencia de hinchas. Ahora bien, de esta instancia del certamen solo le resta un juego en casa al equipo ‘heroico’. Así que, de clasificar a los cuadrangulares deberá pagar la fecha restante.

Dicho esto, el próximo reto del Real Cartagena para mantenerse dentro del grupo de los ocho clasificados a los cuadrangulares será ante Deportes Quindío el 15 de octubre en Armenia. Luego de eso deberá viajar a suelo costeño para verse las caras con el Barranquilla FC.

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