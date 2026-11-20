Analizamos en Claro Sports en W Radio el torneo del Club Universidad, en el que todavía pueden meterse a cuartos de final, pero no controlan su destino

Toño Moreno analiza el torneo de Pumas | Imago7

En cuestión de seis meses, Pumas pasó de ser superlíder del fútbol mexicano y finalista, a estar prácticamente fuera de la Liguilla. La salida de piezas clave en el banquillo y en el terreno de juego tienen cerca de la eliminación al equipo azul y oro.

“Aún ganándole a Monterrey por una gran diferencia de goles, necesitan que no gane León, Pachuca y Xolos, que serían combinaciones milagrosas“, aseguró Toño Moreno el viernes 20 de noviembre en Claro Sports en W Radio. “Una temporada de un tremendo fracaso, tras ser líder general y finalista. Solo con un milagro y creo que no se va a dar“.

MÁS INFORMACIÓN: Pumas y Monterrey se juegan mucho más que tres puntos

Pumas fue líder en el Clausura 2026, terminando con 36 puntos y con solo una derrota. En el actual Apertura 2026, tienen 15 unidades menos previo a la jornada 17, con cinco derrotas. Efraín Juárez tendría cierto grado de responsabilidad.

“Los técnicos ponen la alineación, pero hablamos casi del mismo plantel. Le quitaron al Memote y a Jordan Carrillo, pero la baja más sensible es Efraín. No estoy diciendo que Solari es mal entrenador, pero los números están ahí. Para andar como anda Pumas, no hay justificación”, afirmó Toño Moreno.

Sobre la continuidad de Solari, quien está apenas en su primer torneo en el equipo auriazul, Toño Moreno no lo tiene claro: “Si no califica, van a estudiar su continuidad”.

¿Pumas sigue siendo ‘grande’?

El Club Universidad no gana un título desde el Clausura 2011, por lo que algunos cuestionan que esté entre los grandes del fútbol mexicano, pero Toño Moreno tiene claro que sí es uno de los principales equipos en la Liga MX: “Arrastra la cobija actualmente, pero sigue siendo grande y seguirá siendo grande. Calificar la grandeza de Pumas es calificar la historia de lo que ha representado en el fútbol mexicano. Va de los Borja, los Cabinho, los Hugo (Sánchez), los (Jorge) Campos. A lo largo de su historia, Pumas genera esa grandeza que conserva pese a los 15 años sin ser campeón”.

Beto Lati no comparte del todo esa opinión. “Bajo los paradigmas que usa el fútbol mexicano para juzgar la grandeza, claro que sí. Bajo los paradigmas de otros países… pero estamos en México. En España, complicado. En México se da pauta para eso. Es un poco absurdo que equipos con más títulos no se les dé el acceso a la calidad de ‘grande’, como Toluca y Tigres”.