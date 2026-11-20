El Leopardo y los Escarlatas llegan encendidos a la primera fecha de la instancia semifinal en el Américo Montanini.

Bucaramanga vs América, en vivo | Claro Sports

Se desarrolla la primera fecha de los cuadrangulares semifinales. Nos trasladamos ahora al Américo Montanini, que estará a reventar por la aparición de Atlético Bucaramanga frente al América de Cali. De entrada no hay oportunidad para el error, ya que cualquier punto o gol marcado influirá en la definición del finalista.

Los Leopardos tuvieron más espacio para la preparación de este juego. El América llega con la novedad de su clasificación a la final de Copa, aunque sudó la gota gorda frente a Internacional de Bogotá en el duelo semifinal. Importante reseñar que, en la fase regular, los dos igualaron a un gol en este mismo recinto.

¿A qué hora juega Bucaramanga vs América de Cali y dónde ver en vivo hoy 20 de noviembre de 2026?

Este duelo, válido por la primera fecha, tendrá su pitazo inicial el viernes 20 de noviembre a las 6:35 p.m. (hora COL) con el arbitraje de Carlos Márquez. Win+ Fútbol transmitirá el compromiso, así como la plataforma de Win Play.

Alineaciones Bucaramanga vs América de Cali: así salen a la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026 II

Así forma Bucaramanga: Jean Fernandes; Mateo Castillo, Marlon Torres, Dany Rosero, Ómar Bertel; Rafael Carrascal, Yani Quintero; Luis Quiñones, Yeison Guzman, Jhon Murillo; Tomás Ángel.

Así forma América de Cali: Cristopher Fiermarin; Aldair Gutiérrez, José Ortiz, Carlos Romaña, José García; Félix Charrupí, Aldair Zárate, Leonardo Flores; Fabián Sambueza, Emerson Batalla y Luciano Pons.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 1 de Liga BetPlay 2026?

El partido pinta de entrada como muy parejo. Bucaramanga tiene argumentos de peso para hacerse fuerte, tales como la localía, la fortaleza física del equipo dirigido por Pablo Peirano y la presencia de niveles altos como Emerson Batalla o Luciano Pons. Sin embargo, América no se queda atrás. El punto invisible lo refleja, además del presente de Yeison Guzmán y la regularidad que ha mostrado el elenco de David González.

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