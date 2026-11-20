Vincent Kompany confirmó la ausencia prolongada del goleador, mientras el Bayern Múnich enfrenta una crisis de lesiones en ataque

El delantero inglés sufrió una rotura de ligamentos | REUTERS/Heiko Becker

El Bayern Múnich recibió una de las noticias más complicadas de la temporada. Harry Kane sufrió una rotura del ligamento de la sindesmosis del tobillo izquierdo y estará fuera de las canchas durante varios meses. El delantero inglés, de 33 años y reciente ganador del Balón de Oro, no volverá a disputar un partido oficial en lo que resta del 2026. Su ausencia representa un golpe para el conjunto alemán, que enfrenta un calendario de Bundesliga, Champions League y Copa de Alemania.

La lesión ocurrió durante el encuentro del viernes 20 de noviembre ante el Colonia, correspondiente a la décima jornada de la Bundesliga. Kane recibió un contacto del defensor Joël Schmied dentro del área, aproximadamente al minuto 15, y comenzó a mostrar molestias en el tobillo izquierdo. Aunque intentó mantenerse sobre el terreno de juego, el dolor le impidió continuar y terminó sustituido al minuto 20 por Tom Bischof, antes de abandonar el campo con dificultades para caminar.

Las primeras señales de preocupación se confirmaron después del compromiso. El cuerpo médico del Bayern Múnich diagnosticó una rotura de la sindesmosis, estructura ligamentaria que conecta la tibia y el peroné cerca del tobillo. El director deportivo Max Eberl confirmó la gravedad del problema y señaló que el periodo estimado de recuperación ronda los tres meses. La lesión deja al capitán de Inglaterra fuera de competencia hasta 2027, aunque todavía no existe una fecha definitiva para su regreso.

Vincent Kompany también confirmó que perderá a su principal delantero durante un periodo prolongado. “Harry estará fuera durante meses”, aseguró el entrenador del conjunto bávaro tras conocer el alcance de la lesión. La preocupación no se limita a los compromisos que restan en el año, pues el tiempo estimado de recuperación podría retrasar su regreso hasta febrero de 2027. El club deberá evaluar su evolución médica antes de establecer un calendario para su reincorporación a los entrenamientos y partidos oficiales.

El contratiempo llegó durante una jornada complicada para los dirigidos por Kompany, que empataron 1-1 frente al Colonia en el Allianz Arena. Mikey Moore adelantó a los visitantes al minuto 12, mientras que Nathaniel Brown consiguió la igualdad al 37. El Bayern alcanzó 22 puntos después de diez jornadas y conservó provisionalmente el liderato de la Bundesliga, aunque Borussia Dortmund quedó a una unidad de distancia con su partido de la fecha todavía pendiente.

Olise también abandona el juego por lesión

Harry Kane no fue el único futbolista que terminó lesionado durante el enfrentamiento. Michael Olise también presentó molestias físicas y tuvo que abandonar el compromiso durante el descanso, cuando Tim Binder ingresó en su lugar. El extremo francés sufrió un golpe en la primera mitad, pero Kompany consideró que su sustitución respondió principalmente a una medida preventiva. Su situación representa otra preocupación para un equipo que ya había perdido a varios elementos ofensivos durante las últimas semanas.

La baja del delantero inglés agrava una crisis de lesiones que afecta distintas zonas del plantel alemán. Luis Díaz, Serge Gnabry e Ismael Saibari ya se encontraban fuera de actividad, mientras que Manuel Neuer y Alphonso Davies también figuraban entre las ausencias. Kompany tendrá que reorganizar su ataque sin su principal referencia goleadora, con alternativas como Lennart Karl, Jamal Musiala y otros jugadores que podrían asumir nuevas responsabilidades para mantener al club en la pelea por los títulos.

El calendario inmediato presenta otro desafío para el Bayern Múnich. El miércoles 25 de noviembre visitará al Lille en la Champions League y el sábado 28 enfrentará al Hamburgo en la Bundesliga, compromisos que marcarán el inicio de una etapa sin Kane. La ausencia del inglés también se extenderá a los partidos programados para diciembre. El objetivo del club será sostener su rendimiento colectivo mientras su máxima figura completa la rehabilitación, con la expectativa de recuperarlo durante los primeros meses de 2027.