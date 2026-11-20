El vigente campeón de la prueba élite de ruta es Egan Bernal, mientras que el mejor en la contrarreloj y que luce la bandera tricolor es Brandon Rivera.

El Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta 2027 será en Boyacá | @fedeciclismocol

La Federación Colombiana de Ciclismo oficializó este viernes que el departamento de Boyacá será el anfitrión del Campeonato Nacional de Ruta 2027, certamen que se llevará a cabo del 3 al 7 de febrero y convocará a las máximas figuras y jóvenes promesas del país.

El anuncio se concretó tras una cumbre institucional entre el presidente de la entidad rectora del ciclismo nacional, Rubén Darío Galeano Berdugo; el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y el gerente de Indeportes Boyacá, Fernando López, encuentro en el que se definieron las bases logísticas y organizativas para el desarrollo de las pruebas.

“Bueno, y tuvimos un muy productivo almuerzo de trabajo con el Dr. Rubén Darío Galeano, nieto de boyacense de Tasco, Boyacá. El presidente actual de la Federación Nacional de Ciclismo con nuestro gerente de Indeportes, que tiene un amor especial por el ciclismo, y le tenemos una gran noticia al departamento de Boyacá: hemos acordado, con apoyo, por supuesto, del Gobierno de Boyacá, que el Campeonato Nacional de Ruta en febrero del próximo año se haga en Boyacá”, dijo Carlos Amaya, gobernador del departamento.

A lo largo de cinco jornadas de competencia, el pelotón nacional disputará los preciados maillots tricolores en las categorías élite, Sub-23, junior y prejuvenil, tanto en damas como en varones. Para ello, la organización trazó un circuito exigente que conectará varios puntos emblemáticos de la geografía departamental.

“Vamos a tener grandes ciclistas nuevamente recorriendo las vías de nuestra hermosa tierra boyacense. Vamos a inaugurar las vías de Sotaquirá, de Pantano de Vargas, Firavitoba, la vía de Sora a Cucaita y Cucaita a la vía nacional; también la vía de Oicatá la vamos a estrenar con este gran evento que, sin duda, convocará a todo el ciclismo nacional, que traerá turismo a nuestra tierra y que generará mucho movimiento económico”, reveló el mandatorio.

Con esta designación, el territorio boyacense recupera la sede del máximo evento de ruta del calendario local, certamen que no recibía desde la temporada 2024. Egan Bernal, Santiago Buitrago, Harold Tejada y Brandon Rivera son algunos de los ciclistas del World Tour que estarán compitiendo para definir el portador del maillot tricolor durante las competencias del 2027.

“Vamos a tener más de 800 deportistas de 26 ligas del país que estarán compitiendo por este título para portar ese tricolor a nivel internacional. Tendremos los grandes deportistas del World Tour corriendo en las vías boyacenses. Esperamos y los esperamos a todos ustedes a que nos acompañen en este evento, que es gratuito para todos ustedes con el apoyo de la Gobernación de Boyacá” concuyó el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo.

Así sería el homenaje a Nairo Quintana en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo de Ruta 2027

Nairo Quintana, ciclista colombiano | AFP.

2026 fue el último año como profesional de Nairo Quintana, el ciclista latinoamericano más ganador en la historia. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, informó que, aprovechando la presencia de la Federación Colombiana de Ciclismo y la presencia de los ciclistas más importantes del país, se realizará un homenaje al exdeportista boyacense.

“Darles una gran noticia: a propósito de que este año terminó su ciclo profesional nuestro gran ciclista boyacense, el mejor de la historia de Colombia y de Latinoamérica, el gran Nairo Quintana, nuestro querido paisano, vamos a hacerle un homenaje como lo merece Nairo. Así que todas y todos los boyacenses invitados a este gran homenaje, que les contaremos pronto”.

El homenaje incluye el bautizo del Paseo de la Gobernación como el Paseo Nairo Quintana: “Por ahora les quiero anticipar que vamos a solicitar a la alcaldía para que el que hoy se conoce como Paseo de la Gobernación se llame Paseo Nairo Quintana, por donde estarán pasando ciclistas de élite. Un abrazo para todos los boyacenses y, doctor, muchas gracias por pensar en Boyacá. ¡Que viva Tasco y que viva Boyacá!”.

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