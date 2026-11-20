El directivo se incorporará al área de Operaciones del América, sin modificar los cargos de Santiago Baños y Antonio Ibrahim

Carlos Valenzuela regresará al América | Claro Sports

El Club América prepara cambios en su estructura directiva con el regreso de Carlos Valenzuela, quien se incorporará a la institución después de concluir su etapa como vicepresidente ejecutivo de Tigres.

De acuerdo con información de TUDN y confirmada por Claro Sports, Valenzuela asumirá un cargo en la dirección de Operaciones de las Águilas, donde desempeñará funciones similares a las que tuvo Héctor González Iñárritu durante su paso por el club, periodo en el que el equipo conquistó títulos bajo la dirección técnica de André Jardine.

Su llegada tiene como objetivo reforzar el funcionamiento del área operativa. Sin embargo, este movimiento no contempla modificaciones en la estructura deportiva del América, por lo que Santiago Baños continuará como presidente deportivo y Antonio Ibrahim se mantendrá al frente de la dirección deportiva.

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Carlos Valenzuela regresa al América tras su paso por Tigres

El directivo conoce la estructura del conjunto azulcrema, donde trabajó entre 2012 y 2019 en áreas relacionadas con Operaciones y Desarrollo de Negocios, antes de continuar su trayectoria profesional en Tigres.

En 2019 se incorporó al club regiomontano, donde ocupó distintos cargos vinculados con operaciones, negocios y desarrollo comercial. Posteriormente, en junio de 2026, fue nombrado vicepresidente ejecutivo de Tigres, después de desempeñarse como vicepresidente de Operaciones y Negocios.

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Su salida de la institución universitaria ocurre en medio de una reestructuración directiva de cara al torneo Clausura 2027, mientras que su regreso al América representa una incorporación al área operativa sin alterar los cargos de la directiva deportiva.

Valenzuela acumula más de 15 años de experiencia en la industria del fútbol y también ha colaborado como consultor de la FIFA en proyectos relacionados con el desarrollo internacional de este deporte.