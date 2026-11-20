Todos los detalles para seguir el partido de la NFL en el Estadio Azteca

49ers vs Vikings: ¿horario y dónde ver el partido de la NFL en México?|Claro Sports

Por primera vez desde 2022, la NFL vuelve a México. El mejor fútbol americano estuvo tres temporadas fuera de la CDMX por las remodelaciones del Estadio Azteca para el Mundial, pero está de regreso el deporte de las tackleadas con un partidazo: los Minnesota Vikings ante los San Francisco 49ers. Un duelo que puede marcar el camino de cara a los Playoffs y el Super Bowl.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega el Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers en México?

El partido entre Minnesota y San Francisco será el juego estelar de la Semana 11. Está programado para el Sunday Night Football este 22 de noviembre, siendo el segundo juego internacional de la NFL en esta ventana y primero desde el que inició todo: el 2 de octubre de 2005, cuando los 49ers se midieron a los Cardinals en la CDMX.

El kickoff del partido entre 49ers y Vikings en la CDMX será a las 19:20 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite en vivo el partido de la NFL en México y dónde ver por TV y online?

El partido de la NFL en México se podrá seguir en territorio mexicano por ESPN y Canal 5. También se podrá seguir en ViX, Disney+ y la tradición en idioma original en el NFL Game Pass por DAZN. En radio, puedes sintonizar el juego en W Deportes, en el 96.9 de FM en la CDMX, además de que en AM se puede seguir en el 730 y 900.

¿Quién cantará el himno en el Estadio Azteca, previo al Vikings vs 49ers?

En la ceremonia protocolaria previo al inicio del partido, se cantarán los himnos de México y de Estados Unidos, interpretados por Majo Aguilar y MXKA, respectivamente.

¿Cómo llegan Vikings y 49ers al partido de la NFL en México?

En el papel, el duelo entre Minnesota y San Francisco es el mejor partido internacional en la historia de la NFL. Los 49ers llegan con marca de 8-1, líderes de la División Oeste de la Conferencia Nacional, con el ataque como carta de presentación. Tienen la segunda mejor ofensiva en puntos (31.2) y primera en yardas (399.8), pese a que han sufrido múltiples lesiones en el cuerpo de receptores.

Minnesota llega con marca de 7-2, pero con bríos renovados ya que el cambio por Kirk Cousins parece haber dado resultado. Vencieron a los Packers como visitantes, en el primer partido tras la fecha límite de cambios, y su ataque ya no es un ancla para una defensiva que es la mejor de la NFL en puntos permitidos (14.0) y segunda mejor en yardas (273.3).

¿Quién se presenta en el medio tiempo del Vikings vs 49ers y a qué hora?

Como en todos los juegos internacionales, habrá espectáculo de medio tiempo en el Azteca, que contará con la presencia de The Warning, banda mexicana de Monterrey conformada por tres cantantes mexicanas.

Boletos, estacionamiento y cómo llegar al Azteca: todo lo que debe saber previo a la NFL México 2026

Desde hace meses que se acabaron los boletos para el partido de la NFL en México. Habrá soldout en el Coloso de Santa Úrsula, pero todavía se podrían alcanzar entradas en las plataformas de reventa. Los precios en Stubhub van de los $5,246 pesos mexicanos, en la parte más alta del recinto, hasta los $44,192 en las zonas de palcos.

Una de las modificaciones para el partido es que ya no hay estacionamiento en el estadio, salvo para personas con discapacidad. Para ello, hay un operativo de transporte público:

Park and ride: cuatro puntos (Estadio Olímpico Universitario, Auditorio Nacional, Santa Fe y Plaza Carso) en que se puede dejar el auto, con costo, y luego se viaje en autobúses, con costo adicional de $150 pesos por persona por trayecto.

cuatro puntos (Estadio Olímpico Universitario, Auditorio Nacional, Santa Fe y Plaza Carso) en que se puede dejar el auto, con costo, y luego se viaje en autobúses, con costo adicional de $150 pesos por persona por trayecto. Tren Ligero: la Línea 1, estación Estadio Azteca, es la manera de llegar en transporte público. Muchas personas optan por tomar la Linea 2 (azul) del metro hasta la estación de Tasqueña y ahí cambiar al Tren Ligero para moverse varias estaciones más hasta el Coloso de Santa Úrsula.

la Línea 1, estación Estadio Azteca, es la manera de llegar en transporte público. Muchas personas optan por tomar la Linea 2 (azul) del metro hasta la estación de Tasqueña y ahí cambiar al Tren Ligero para moverse varias estaciones más hasta el Coloso de Santa Úrsula. Taxis o transporte de aplicación: habrán varios puntos alrededor del estadio para llegar en estos vehículos.

Un último detalle a considerar es que no se podrá acceder al estadio con bolsos grandes o mochilas. Aplica la Clear Bag Policy, que podrán llevarse bolsas de plástico transparente de 30x15x30 cm., o bolsos ‘normales’ de mucho menor volumen.