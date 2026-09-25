Roberto Alvarado respalda la continuidad con Rafa Márquez y asume el compromiso de la Selección Mexicana con la afición

Víctor Guzmán sabe que su buen trabajo en Monterrey, de la mano de Matías Almeyda lo puso de nuevo en el radar de la selección, por lo que buscará no aflojar el paso

Alvarado se siente en confianza en el proceso de Márquez | Imago7

Roberto Alvarado, atacante de la Selección Mexicana, expresó la satisfacción del plantel tras la llegada de Rafael Márquez al frente del grupo de cara a los próximos compromisos internacionales. El futbolista destacó que la transición se ha dado de manera muy natural, apoyada en las palabras del propio estratega.

“Muy contentos de ahora tener a Rafa al frente del grupo. Él igual nos comentó que no quería cambiar prácticamente nada de lo que se venía haciendo o lo que se hizo en el Mundial. Entonces, contentos por estos días poder trabajar con él, con su cuerpo técnico y tratar de seguir por esa línea que lo que él nos pide, su cuerpo técnico, y obviamente tratar de seguir mejorando”.

El seleccionado tricolor resaltó que esta postura de mantener la base otorga certidumbre dentro del vestidor, enfocado en afinar detalles específicos día a día. De acuerdo con el atacante, el equipo encara esta etapa con la mejor disposición de elevar su nivel de juego: “Como siempre hay cosas por mejorar y tratar de seguir haciendo las cosas mejor”.

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Al evaluar la metodología de trabajo cotidiana, Alvarado explicó que la parada táctica y el esquema colectivo se mantienen muy similares a lo que se trabajaba con Javier “El Vasco” Aguirre. Pese a que se han introducido variaciones en ciertos ejercicios, la estructura sobre la cancha conserva la misma línea conceptual: “Pues en estos días que hemos trabajado prácticamente es casi igual. Obviamente los trabajos sí, algunos trabajos son diferentes a los que veníamos haciendo, pero prácticamente en el parado, en el tema táctico, es muy similar a lo que veníamos haciendo con el Vasco”.

De cara a los encuentros de la presente Fecha FIFA, la prioridad del equipo radica en lograr que el funcionamiento fluya con soltura en la cancha. Mencionó que el cuerpo técnico les ha marcado la pauta para afianzar el rendimiento colectivo: “Obviamente, Rafa nos ha dicho que siempre hay cosas por mejorar e intentando ahora esos partidos que tenemos, tratando de buscar esas mejoras y que el equipo pueda fluir y nos pueda ir bien en esta fecha FIFA”.

En el plano personal, Alvarado ponderó el liderazgo y la cercanía de Rafael Márquez, recordando el valioso impacto que tuvo al aconsejar al grupo durante su etapa previa en la Copa del Mundo. El ofensivo elogió la empatía del nuevo entrenador con el plantel: “Creo que Rafa, para mí y ahora que estuvo en el mundial con nosotros, nos ayudaba un montón, trataba de aconsejarnos. Y ahora que está al frente, creo que nos gusta su forma de trabajar, su forma de cómo es con nosotros. Creo que obviamente tenemos pocos días con él al frente, pero creo que le va a ir muy bien y nos va a ir muy bien con él”.

Asimismo, el atacante abordó la profunda responsabilidad de mantener viva la ilusión de los seguidores mexicanos tras la reconexión lograda con la tribuna durante el Mundial. Reconoció que el grupo comprende perfectamente lo que significa sostener ese respaldo popular: “Obviamente nosotros sabemos la responsabilidad que conlleva, más por las cosas que se hicieron en el mundial, que la gente se ilusionó, estuvo al pie del cañón con nosotros”.

“Obviamente nosotros tratando de seguir con esa responsabilidad de hacer las cosas bien, de hacer sentir orgullosa a la gente de cómo jugamos, de la forma en que jugamos, y trataremos de seguir así para que la gente se sienta identificada con la selección, poder regalarles una alegría y hacer unos buenos partidos para nuestra gente que viene a apoyarnos al estadio”.

Finalmente, ante las ausencias de referentes ofensivos como Raúl Jiménez y Julián Quiñones, el futbolista asumió el escenario como una prueba positiva para mostrarse ante el nuevo entrenador. Alvarado dejó ver su confianza en la química con el resto de sus compañeros en el ataque: ”No, pues digo, ya son jugadores que conozco. Al Chucky también ya lo conocemos de tiempo, hemos jugado juntos y creo que es una bonita prueba ahora que no le tocó venir a Raúl ni a Julián. Tratar de mostrarnos con Rafa, de hacer las cosas bien y sobre todo de disfrutar”.

Víctor Guzmán busca su revancha mundialista y recupera protagonismo

Por su parte, el defensor de Monterrey, Víctor Guzmán, compartió su firme determinación de aprovechar cada oportunidad en la búsqueda de un lugar en la lista definitiva para la Copa del Mundo. Guzmán enfatizó lo que representa esta meta en su carrera y la importancia de no dejar pasar el tiempo: “Sí, yo creo que de todos los jugadores es un sueño. Soñamos con jugar un mundial. Puede que se vea muy lejos, pero al final de cuentas hay competencia tras competencia y al final el tiempo pasa muy rápido y yo creo que es una buena iniciativa que me tomen en cuenta desde ahorita y tomar la oportunidad y no soltarla”.

El zaguero realizó una autocrítica tras haber quedado fuera de la convocatoria en el proceso anterior debido a lesiones y altibajos en su rendimiento. Reconoció que debió analizar con objetividad sus áreas de oportunidad para poder competir al máximo nivel: “A veces en el día a día en el club pensamos que estamos haciendo bien las cosas y al final de cuentas si no estuve (es) por algo. Entonces, tengo que poner foco en qué me faltó, qué hice mal o qué están haciendo bien los compañeros que están teniendo esos procesos y pues tomar en cuenta eso y mejorarlo al final de cuentas”.

En ese sentido, Guzmán resaltó el papel fundamental del director técnico Matías Almeyda para recuperar su mejor versión futbolística en los Rayados de Monterrey. Admitió que venía de un periodo de inactividad que afectaba su confianza, pero la llegada de Almeyda fue decisiva para reencontrar su nivel: “Yo creo que ha sido muy importante porque la verdad no es una mentira que el año pasado no estaba jugando. Por ahí tuve un par de convocatorias para acá y muchas veces me sorprendió porque no estaba teniendo la regularidad que está teniendo mi club y ahorita pues otra vez volví a sentir esa importancia en mi club que otras veces no sentía. Yo creo que Matías ha sido muy importante en ese tema”, concluyó.

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