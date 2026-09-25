Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Supervivencia hoy 25 de septiembre, Azules o Rojos?

El Equipo Rojo ya tiene a una integrante condicionada y que tendrá que pelear por su lugar dentro del Domingo de Eliminación

Los Azules esperan no tener a algún integrante en la Eliminación | @ExatlonMx

Exatlón México 2026 inicia este viernes 25 de septiembre una nueva serie por la Supervivencia, ahora con las mujeres como protagonistas de la competencia por mantenerse fuera del Duelo de Eliminación. Rojos y Azules deberán enfrentarse en dos pruebas que definirán qué integrantes quedan expuestas rumbo a la gala del domingo.

El episodio llega después de una jornada que modificó el panorama para ambos equipos. Una atleta ya quedó instalada en el Duelo de Eliminación, mientras que la batalla por la Villa 360 también cambió de dueño después de varias semanas con dominio azul.

La situación coloca a los equipos ante un nuevo escenario. Los Rojos buscarán aprovechar el impulso obtenido en la Villa 360, mientras que los Azules tendrán que responder en los circuitos para evitar que una de sus integrantes se sume al riesgo de abandonar las playas de Exatlón México.

MÁS INFORMACIÓN: La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes van al Duelo de Salvación hoy 25 de septiembre y quién ganará?

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy viernes 25 de septiembre y dónde ver en vivo?

El episodio de Exatlón México 2026 de este viernes 25 de septiembre podrá seguirse a través de la señal de TV Azteca. Durante la emisión se conocerá el desarrollo de las dos Batallas por la Supervivencia correspondientes a esta semana.

La transmisión permitirá conocer qué equipo obtiene las victorias y cuáles serán las atletas que quedarán comprometidas para el Duelo de Eliminación del domingo 27 de septiembre.

¿Quién gana la serie por la Supervivencia de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

Por el momento, no se ha confirmado qué equipo ganará la serie por la Supervivencia de este viernes 25 de septiembre. Rojos y Azules disputarán dos batallas y sus resultados determinarán qué atletas deberán acompañar a Gina Torres en el Duelo de Eliminación.

El Equipo Rojo llega con una situación distinta a la de jornadas anteriores después de imponerse en la competencia por la Villa 360. Ese resultado permitió que los escarlatas enviaran a sus rivales a las barracas y cortaran la racha que los Azules habían construido en las últimas semanas.

Además, los Rojos tienen un objetivo adicional: evitar que otra de sus integrantes quede comprometida después de que Gina perdiera la Zona de Peligro. Por ahora, la información previa no permite confirmar si conseguirán quedarse con la Supervivencia.

¿Qué es el duelo de Supervivencia y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Supervivencia es una de las competencias centrales de cada semana en Exatlón México, ya que sus resultados determinan qué atletas quedan expuestas al proceso de eliminación. En esta ocasión, las mujeres son quienes enfrentan el riesgo.

Durante la jornada de este viernes se disputarán dos batallas, cuyos resultados definirán los colores de las participantes que deberán enfrentarse a Gina el domingo. Por ello, cada punto obtenido en los circuitos puede modificar la conformación del Duelo de Eliminación.

El equipo que consiga imponerse en las pruebas evitará colocar a más integrantes en riesgo, mientras que el conjunto derrotado tendrá que afrontar la posibilidad de perder a una de sus atletas.

¿Quién ganó la Villa 360 y quién es el primer atleta condenado al Domingo de Eliminación?

La última jornada dejó dos resultados que cambiaron el escenario de la competencia. En la Zona de Peligro femenina, Gina Torres terminó en el último lugar y quedó instalada en el Duelo de Eliminación del domingo 27 de septiembre.

El resultado llegó después de varios días en los que su rendimiento no le permitió salir de la parte baja de la clasificación. Ahora deberá esperar el desenlace de la Supervivencia para conocer qué atletas de cada equipo se enfrentarán con ella.

Por otro lado, los Rojos ganaron la Villa 360 y terminaron con la racha que los Azules habían mantenido durante las semanas anteriores. Como consecuencia, el Equipo Azul tuvo que trasladarse a las barracas mientras los escarlatas conservaron el beneficio de la Villa.

Con Gina ya colocada en el Duelo de Eliminación y la Villa 360 en manos de los Rojos, la Supervivencia de este viernes será determinante para definir el panorama de las mujeres rumbo al domingo. El resultado de las dos batallas se conocerá durante la transmisión de Exatlón México 2026.