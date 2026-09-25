Picante respuesta de Alberto Gamero a las críticas de Lucas González: “Yo respeto y no hablo de suerte”

El director técnico de Millonarios mostró argumentos sólidos que dejan sin suelo las declaraciones de su homólogo.

Lucas González y Alberto Gamero, durante el partido. – Vizzor Image.

El empate 1-1 que protagonizaron Atlético Nacional y Millonarios este jueves se ha tomado como un resultado positivo para el cuadro Embajador en lo que era la visita a una plaza complicada. Sin embargo, también ha habido espacio para un duelo de declaraciones, luego de lo que dijo Lucas González, director técnico de Atlético Nacional, criticando el plan del cuadro bogotano y quedando más como una pataleta sin argumentos.

Como la conferencia de prensa del equipo albiazul fue antes que la de Nacional, Alberto Gamero, estratega de Milllonarios, no había tenido oportunidad de responder. Pues lo hizo este viernes, en medio de un diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio. El samario cuestionó con contundencia las palabras de su homólogo y citó varios hechos que contradicen el pensamiento de González.

“Yo respeto los comentarios del rival. Yo quisiera saber es cuántas veces nos llegó Nacional, cuántas bolas sacó Javier Burrai y si fue la figura. Yo respeto. Acuérdense que el gol me lo hacen en un tiro de esquina. Lo mismo puedo decir yo, cuando Lucas González dice que el balón (remate de Ian Poveda) pegó en el palo y salió. Si Danovis Banguero marca a Andrés Reyes, seguramente que no es gol“, anotó.

También se refirió a la cuestión del azar que había mencionado el estratega Verdolaga: “El fútbol es ese. Yo no soy de los que dice que ‘si tuviera suerte’. Es la primera vez que Nacional me sale jugando con tres centrales y tres volantes de marca. Nunca había pasado un partido así y, sin embargo, Millonarios fue a jugarle un partido mano a mano. Yo tenía dos centrales en el banco y no los metí porque no quería defenderme. Los cambios que hice fueron ofensivos, sacando a Julián Angulo y metiendo a Leonardo Castro”.

Por último, Gamero contradijo a quienes quieren acusar un juego rudo por parte del Embajador: “Fui a buscar el partido y algo tuvo que tener Millonarios para traerse un punto de allá. Escuché también en las preguntas que me hicieron en la rueda de prensa que Millonarios pegó. Nos sacaron dos amarillas, mientras que a ellos les sacaron tres y tuvieron un expulsado. Tenemos un lesionado nosotros. También Cristian Arango, que le mando mucha fuerza, pero se lesionó solo. Hay que mirar bien el contexto del juego para hacer esta clase de comentarios”.

La aventura de Millonarios continuará en tierras antioqueñas. El siguiente partido que tiene en su cronograma es en visita a Independiente Medellín, aplazado por la jornada 4 de esta Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Aunque con más encuentros disputados que los que vienen atrás, el Embajador es segundo de esta primera fase del campeonato con 20 puntos y marcha invicto desde que Alberto Gamero asumió la dirección técnica.

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