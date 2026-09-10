Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 9 de septiembre de 2026

El juego de azar más popular en Colombia jugó por grandes cifras y 21 personas se quedaron muy cerca de un acumulado.

Resultados del Baloto en Colombia / Foto: Baloto.

En medio de la gran oferta de juegos de azar en Colombia, si hay una actividad que destaca por su popularidad es Baloto y Revancha. Casi 30 años atrás, este sorteo apareció ofertando enormes premios mayores que no tardaron por cautivar al público y se volvió parte de las conversaciones más comunes. Este miércoles, se jugó por grandes cifras y 21 personas estuvieron a punto de acceder a algún premio máximo.

Resultados del Baloto hoy, 9 de septiembre de 2026

Números ganadores: 04 – 08 – 12 – 30 – 39 – 13 .

04 – 08 – 12 – 30 – 39 – . Nuevo acumulado: $58.000 millones de pesos.

Resultados de Revancha hoy, 9 de septiembre de 2026

Números ganadores: 16 – 25 – 27 – 34 – 43 – 11 .

16 – 25 – 27 – 34 – 43 – . Nuevo acumulado: $3.200 millones de pesos.

Resultados de Baloto y Revancha. – @Baloto_Colombia.

Sistema de juego para Baloto y Revancha

La dinámica es bien simple. Consiste en escoger cinco números entre el 1 y 45, además de una súperbalota entre 1 y 16. Entre más acierto se tengan, el premio será mayor, dependiendo de la cantidad de personas que tengan ese mismo resultado. Una coincidencia exacta de todas las cifras da paso al premio mayor, que es un acumulado que crece con cada sorteo en que no cae. Baloto es el juego principal, pero se puede participar en Revancha por un costo adicional.

De otro lado y también ganando mucha popularidad durante los últimos meses, el funcionamiento de MiLoto es muy similar, pero todavía más sencillo, pues son números del 1 al 39 y solamente toca escoger cinco cifras. Lo que más viene llamado la atención es la frecuencia con la que este juego entrega su premio mayor, que suele ser cada tres semanas, aproximadamente.

¿Dónde comprar Baloto y Revancha?

Hay varios establecimientos autorizados. Van desde comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio identificadas con el logotipo del juego. Súmele la plataforma web, donde podrá registrarse y hacer su pronóstico.

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