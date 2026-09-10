Rating Colombia del 9 de septiembre de 2026, según CNC: ¡hubo movimientos en las posiciones!

Aunque no fueron cambios muy bruscos, sí hubo sobrepasos entre productos que compiten en franja horaria similar.

Capítulo de ‘Yo me llamo’. – @CaracolTV.

Aunque el rating de la televisión colombiana ha venido mostrando tendencia de preferencias muy claras durante las últimas semanas, este miércoles hubo movimientos entre las posiciones más altas del escalafón. No fueron extremadamente trascendentes como para sacar a algún programa habitual de la zona de favoritos, pero sí hubo sobrepasos entre productos competidores en horario similar.

Rating en Colombia del 9 de septiembre de 2026, según CNC

Yo me llamo – Caracol TV | 13,64 % Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 10,66 % Masterchef Celebrity – RCN | 7,62 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 6,26 % Pa’ seguirte queriendo – RCN | 6,06 % María, la caprichosa – Caracol TV | 5,89 % Noticias RCN PRM – RCN | 5,13 % La rosa de Guadalupe, parte 2 – RCN | 5,07 % Rosalinda – Caracol TV | 3,86 % Noticias Caracol AM – Caracol TV | 3,83 %

Programación de fútbol para este jueves, 10 de septiembre de 2026

11:00 a.m. | Colombia vs Portugal | Mundial Femenino sub 20.

2:00 p.m. | Bayern vs Bodo Glimt | UEFA Champions League.

2:00 p.m. | Manchester United vs Sabah | UEFA Champions League.

7:30 p.m. | Independiente del Valle vs Flamengo | Copa Libertadores.

7:30 p.m. | Cienciano vs Montevideo City Torque | Copa Sudamericana.

8:00 p.m. | Millonarios vs Deportivo Cali | Liga BetPlay Dimayor.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

MÁS INFORMACIÓN: Resultados de loterías de Manizales, Valle y Meta: números que cayeron y ganadores | 9 de septiembre de 2026

Rating en Colombia de los últimos cinco días

Te puede interesar