La Hormiga González ya tiene nuevo entrenador en Olympiacos: Imanol Alguacil toma el mando

El técnico español sustituye a José Luis Mendilibar y será el encargado de dirigir la nueva etapa del delantero mexicano en Grecia

Imanol Alguacil, nuevo técnico del Olympiacos | Foto por OSCAR DEL POZO / AFP

Armando ‘La Hormiga’ González tendrá nuevo entrenador en el Olympiacos después de que el club griego anunciara oficialmente la llegada de Imanol Alguacil al banquillo. El equipo de El Pireo confirmó este jueves 10 de septiembre la contratación del estratega español, apenas un día después de comunicar la salida de José Luis Mendilibar.

“¡Damos la bienvenida a Imanol Alguacil, nuestro nuevo entrenador principal!”, publicó Olympiacos en sus redes sociales para anunciar al técnico de 55 años, quien asumirá el proyecto del vigente campeón griego y tendrá entre sus futbolistas al delantero mexicano, recién llegado al fútbol europeo.

Καλωσορίζουμε στον Ολυμπιακό τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, τον νέο μας προπονητή! / We welcome Imanol Alguacil, our new Head Coach! 🔴⚪️#Olympiacos #Welcome #Coach pic.twitter.com/cEINLer99A — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 10, 2026

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La salida de Mendilibar representó un cambio inesperado para González, ya que el entrenador español fue una pieza importante en su llegada al club. Bajo su dirección, la Hormiga disputó sus primeros cuatro partidos con Olympiacos y consiguió tres goles, todos ellos en la Copa de Grecia, incluido un doblete ante Volos.

Después de ese encuentro, Mendilibar destacó la competencia del mexicano por ganarse un lugar en el ataque del equipo. “González vino aquí para reclamar su lugar en la alineación titular. Desde el principio, su objetivo fue competir con El Kaabi”, señaló el técnico español, quien también explicó que sus dos goles podían ayudar al delantero en el aspecto psicológico.

Ahora, La Hormiga iniciará una nueva etapa con Alguacil como entrenador. El estratega guipuzcoano llega al Olympiacos después de haber dirigido a la Real Sociedad durante seis temporadas y media, periodo en el que conquistó la Copa del Rey 2019-20 y consiguió clasificar al equipo a competencias europeas, incluida la Champions League en 2023.

Alguacil tuvo su última experiencia como entrenador en el Al Shabab de Arabia Saudita, donde permaneció hasta febrero de 2026. Posteriormente quedó sin equipo hasta recibir la oportunidad de dirigir al Olympiacos, que busca mantener su protagonismo en el fútbol griego y continuar su proyecto internacional.

El nuevo técnico tendrá su primer partido al frente del conjunto rojiblanco este sábado 12 de septiembre ante el OFI Creta, en la jornada 4 de la Super Liga de Grecia. El encuentro será una nueva oportunidad para que la Hormiga González continúe sumando minutos y busque convencer al nuevo cuerpo técnico.

Para el delantero mexicano, el cambio de entrenador llega en las primeras semanas de su aventura europea. El canterano de las Chivas deberá adaptarse a las ideas de Alguacil y continuar con la competencia interna por un lugar en el ataque del Olympiacos, después de iniciar su etapa en Grecia con tres goles en cuatro apariciones.

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