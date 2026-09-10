Agenda deportiva del 10 al 13 de septiembre: NFL, Clásico Joven, Isaac del Toro, GP Madrid, finales de US Open y más
Este fin de semana la actividad deportiva estará al rojo vivo con actividad en fútbol, ciclismo, fútbol americano, lucha libre, tiro con arco, béisbol y más
La agenda deportiva del 10 al 13 de septiembre tendrá actividad en distintos escenarios y disciplinas, con una programación que incluye NFL, Fórmula 1, tenis, ciclismo, fútbol internacional, Liga MX y otros eventos. Durante estos días se disputarán las semifinales y final del US Open, el Gran Premio de Madrid de F1 y una nueva jornada de la temporada de la NFL.
Eventos deportivos imperdibles del 10 al 13 de septiembre: horario y dónde ver
En México también habrá partidos de Liga MX, destacando el Clásico Joven entre Cruz Azul y América, así como el Clásico Regio entre Monterrey y Tighres. Además el ciclismo tendrá como protagonistas a Isaac del Toro en Québec y Montreal. La programación incluye además los eventos de Claro Sports, con actividad de la Primeira Liga, La Vuelta a España, Liga Mayor ONEFA, Serie del Rey de la LMB y la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026 en Saltillo.
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A continuación, te presentamos la agenda completa para que no te pierdas los principales eventos deportivos del fin de semana.
Claro Sports con los mejores eventos deportivos: agenda del 10 al 13 de septiembre
La agenda deportiva de Claro Sports tendrá actividad durante los cuatro días con fútbol, ciclismo, tiro con arco, béisbol, fútbol americano y lucha libre. El jueves 10 de septiembre destacará la presentación oficial de Rafael Márquez como técnico de la selección mexicana, además de los highlights de La Vuelta a España y el partido Estrela vs Braga de la Primeira Liga.
El viernes llegará una nueva oportunidad para seguir a Isaac del Toro, quien competirá en el Gran Premio de Québec, mientras que el sábado la actividad continuará con Armando ‘La Hormiga’ González y el Olympiacos frente al OFI y Santiago Gimenez con el Porto, que visitará al Casa Pia. Ese mismo día también habrá jornada de Liga Mayor ONEFA, Serie del Rey de la LMB y la primera parte de las finales del Hyundai Archery World Cup Final Saltillo, México 2026.
El domingo tendrá como protagonistas nuevamente a Isaac del Toro en el Gran Premio de Montreal y la definición de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Saltillo, además de los partidos Benfica vs Gil Vicente y Famalicao vs Sporting Lisboa. La agenda también incluirá los highlights de la etapa 21 de La Vuelta a España y el Juego 5 de la Serie del Rey, por lo que Claro Sports tendrá una programación con eventos nacionales e internacionales durante todo el fin de semana.
Jueves 10 de septiembre
- 10:30 | Fútbol | Presentación oficial de Rafael Márquez como técnico de la selección mexicana
- 12:30 | Ciclismo | La Vuelta a España | Highlights etapa 18
- 13:05 | Fútbol | Primeira Liga | Estrela vs Braga | Jornada 3
- 19:00 | Lucha Libre | TNA Wrestling Impact
Viernes 11 de septiembre
- 08:45 | Ciclismo | Isaac del Toro en el Gran Premio de Québec
- 18:00 | Ciclismo | La Vuelta a España | Highlights etapa 19
- 18:00 | Fútbol Americano | Liga Mayor ONEFA | Auténticos Tigres vs Borregos CCM | Jornada 2
- 19:30 | Béisbol | LMB | Serie del Rey | Juego 3 | Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco
Sábado 12 de septiembre
- 09:50 | Fútbol | Super Liga de Grecia | Olympiacos vs OFI | Jornada 4
- 10:00 | Tiro con Arco | Hyundai Archery World Cup Final Saltillo, México | Compuesto elite ocho femenil
- 13:05 | Fútbol | Primeira Liga | Casa Pia vs Porto | Jornada 6
- 11:00 | Fútbol Americano | Liga Mayor ONEFA | Burros Blancos vs Pumas CU | Jornada 2
- 13:00 | Fútbol Americano | Liga Mayor ONEFA | Borregos Monterrey vs Borregos Puebla | Jornada 2
- 13:30 | Ciclismo | La Vuelta a España | Highlights etapa 20
- 14:00 | Tiro con Arco | Hyundai Archery World Cup Final Saltillo, México | Compuesto elite ocho varonil
- 19:00 | Béisbol | LMB | Serie del Rey | Juego 4 | Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco
Domingo 13 de septiembre
- 08:10 | Ciclismo | Isaac del Toro en el Gran Premio de Montreal
- 10:00 | Tiro con Arco | Hyundai Archery World Cup Final Saltillo, México | Recurvo elite ocho femenil
- 10:50 | Fútbol | Primeira Liga | Benfica vs Gil Vicente | Jornada 6
- 13:20 | Fútbol | Primeira Liga | Famalicao vs Sporting Lisboa | Jornada 6
- 14:00 | Tiro con Arco | Hyundai Archery World Cup Final Saltillo, México | Recurvo elite ocho varonil
- 16:30 | Ciclismo | La Vuelta a España | Highlights etapa 21
- 18:00 | Béisbol | LMB | Serie del Rey | Juego 5 | Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco
Jueves 10 de septiembre: Champions League, NFL y más
El jueves podrás disfrutar de una jornada con Champions League, NFL, tenis y Liga MX, con los partidos Fenerbahce vs Roma, PSV vs Shakhtar, Bayern vs Bodo, Como vs Leipzig, Manchester United vs Sabah y Slavia vs Lens. También se disputarán las semifinales individuales femeniles del US Open y, en fútbol mexicano, Pumas enfrentará a León en la jornada 7 del Apertura 2026. La jornada se completará con el duelo de NFL entre 49ers y Rams.
- 10:45 | Fútbol | Champions League | Fenerbahce vs Roma | Jornada 1 | TNT y HBO Max
- 10:45 | Fútbol | Champions League | PSV vs Shakhtar | Jornada 1 | FOX One, FOX+
- 13:00 | Fútbol | Champions League | Bayern vs Bodo | Jornada 1 | FOX, FOX One
- 13:00 | Fútbol | Champions League | Como vs Leipzig | Jornada 1 | Space, HBO Max
- 13:00 | Fútbol | Champions League | Manchester United vs Sabah | Jornada 1 | TNT, HBO Max
- 13:00 | Fútbol | Champions League | Slavia vs Lens | Jornada 1 | FOX One, FOX+
- 17:00 | Tenis | Semifinal individual femenil: A. Sabalenka vs J. Pegula | US Open | ESPN
- 18:10 | Tenis | Semifinal individual femenil: C. Gauff vs E. Rybakina | US Open | ESPN
- 18:35 | Fútbol Americano | NFL | Semana 1 | 49ers vs Rams | Netflix
- 19:00 | Fútbol | Expansión MX | Alebrijes vs Durango | Jornada 8 | Apertura 2026 | ESPN
- 20:00 | Lucha Libre | WWE Monterrey | WWE Live Tour | Sin transmisión
- 21:05 | Fútbol | Liga MX | Pumas vs León | Jornada 7 | ViX
Viernes 11 de septiembre: Triplemanía en Las Vegas, WWE en CDMX y más
El viernes llegará con el inicio de la actividad del Gran Premio de Madrid de Fórmula 1, además de las semifinales individuales varoniles del US Open. En fútbol habrá partidos de Bundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga y Liga MX, mientras que WWE Friday Night SmackDown llegará a Ciudad de México y se celebrará Triplemanía XXXIV en Las Vegas. También habrá encuentros de la Liga de Expansión y Liga MX Femenil.
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- 05:30 | Automovilismo | Fórmula 1 | GP Madrid | Prácticas Libres 1 | F1 TV, Sky Sports e izzi
- 09:00 | Automovilismo | Fórmula 1 | GP Madrid | Prácticas Libres 2 | F1 TV, Sky Sports e izzi
- 12:00 | Fútbol | Expansión MX | Cruz Azul Hidalgo vs Piratas | Jornada 8 | Apertura 2026 | AYM Sports
- 12:30 | Fútbol | Bundesliga | Union Berlin vs Schalke 04 | Jornada 3 | FOX One
- 12:45 | Fútbol | Serie A | Venezia vs Fiorentina | Jornada 4 | ESPN y Disney+
- 12:45 | Fútbol | Ligue 1 | Rennes vs Marsella | Jornada 4 | FOX One
- 13:00 | Fútbol | LaLiga | Sevilla vs Valencia | Jornada 5 | Sky Sports
- 13:00 | Tenis | Semifinal individual varonil: A. Zverev vs K. Khachanov | US Open | ESPN
- 17:00 | Tenis | Semifinal individual varonil: F. Tiafoe vs Ben Shelton | US Open | ESPN
- 17:30 | Lucha Libre | WWE CDMX | Friday Night SmackDown | Netflix
- 19:00 | Fútbol | Expansión MX | Correcaminos vs Cancún FC | Jornada 8 | Apertura 2026 | ESPN
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | Necaxa vs Puebla | Jornada 8 | Apertura 2026 | FOX y FOX One
- 19:00 | Fútbol | Liga MX Femenil | Cruz Azul vs Pumas | Jornada 7 | Apertura 2026 | ViX, Liga Femenil DND Sea
- 20:00 | Lucha Libre | Triplemanía XXXIV Las Vegas | FOX One
- 21:00 | Fútbol | Liga MX | Atlante vs Pachuca | Jornada 8 | Apertura 2026 | Azteca Deportes, ESPN 2 y Disney+
- 21:00 | Fútbol | Liga MX | Tijuana vs Querétaro | Jornada 8 | Apertura 2026 | FOX y FOX One
- 21:06 | Fútbol | Liga MX Femenil | Atlas vs Atlante | Jornada 7 | Apertura 2026 | Tubi, FOX One
Sábado 12 de septiembre: Clásico Regio, Clásico Joven y UFC
El sábado podrás disfrutar de una agenda que incluye la clasificación del Gran Premio de Madrid, la final individual femenil del US Open y una amplia jornada de fútbol europeo. En la Liga MX se disputarán el Clásico Regio entre Monterrey y Tigres y el Clásico Joven entre Cruz Azul y América, además de otros encuentros del campeonato. La jornada también tendrá UFC Fight Night y partidos de la Bundesliga, Premier League, Serie A y Ligue 1.
- Por definir | Tenis | Final individual femenil | US Open | ESPN
- 04:30 | Automovilismo | Fórmula 1 | GP Madrid | Prácticas Libres 3 | F1 TV, Sky Sports e izzi
- 06:00 | Fútbol | LaLiga | Racing de Santander vs Alavés | Jornada 5 | Sky Sports
- 07:00 | Fútbol | Serie A | Genoa vs Frosinone | Jornada 4 | ESPN y Disney+
- 07:30 | Fútbol | Bundesliga | Dortmund vs Paderborn | Jornada 3 | FOX One
- 07:30 | Fútbol | Bundesliga | Mainz 05 vs Frankfurt | Jornada 3 | FOX One
- 07:30 | Fútbol | Bundesliga | Hoffenheim vs Stuttgart | Jornada 3 | FOX One
- 07:30 | Fútbol | Bundesliga | Friburgo vs Monchengladbach | Jornada 3 | FOX One
- 07:30 | Fútbol | Bundesliga | Augsburgo vs Leverkusen | Jornada 3 | FOX One
- 08:00 | Automovilismo | Fórmula 1 | GP Madrid | Clasificación | F1 TV, Sky Sports e izzi
- 08:00 | Fútbol | Premier League | Liverpool vs Fulham | Jornada 4 | FOX One
- 08:00 | Fútbol | Premier League | Crystal Palace vs Ipswich | Jornada 4 | FOX One
- 08:00 | Fútbol | Premier League | Bournemouth vs Brentford | Jornada 4 | HBO Max
- 08:00 | Fútbol | Premier League | Aston Villa vs Nottingham | Jornada 4 | FOX One
- 08:00 | Fútbol | Premier League | Chelsea vs Hull City | Jornada 4 | HBO Max
- 08:15 | Fútbol | LaLiga | Osasuna vs Espanyol | Jornada 5 | Sky Sports
- 09:15 | Fútbol | Ligue 1 | Racing de Estrasburgo vs Monaco | Jornada 4 | FOX One
- 10:00 | Fútbol | Serie A | Lazio vs Milan | Jornada 4 | ESPN y Disney+
- 10:30 | Fútbol | Premier League | Tottenham vs Everton | Jornada 4 | HBO Max
- 10:30 | Fútbol | Bundesliga | Colonia vs Werder Bremen | Jornada 3 | FOX One
- 10:30 | Fútbol | LaLiga | Athletic vs Elche | Jornada 5 | Sky Sports
- 12:45 | Fútbol | Serie A | Atlanta vs Cagliari | Jornada 4 | ESPN y Disney+
- 12:45 | Fútbol | Ligue 1 | Le Havre vs Angers | Jornada 4 | FOX One
- 12:45 | Fútbol | Ligue 1 | Auxerre vs Niza | Jornada 4 | FOX One
- 12:45 | Fútbol | Ligue 1 | Lorient vs Toulouse | Jornada 4 | FOX One
- 12:45 | Fútbol | Ligue 1 | Paris vs Lyon | Jornada 4 | FOX One
- 13:00 | Fútbol | Premier League | Sunderland vs Arsenal | Jornada 4 | FOX One
- 13:00 | Fútbol | LaLiga | Real Madrid vs Rayo Vallecano | Jornada 5 | Sky Sports
- 15:00 | MMA | UFC Fight Night 288: Silva vs Delgado | Paramount Plus
- 16:00 | Fútbol | Expansión MX | Tlaxcala vs Jaiba Brava | Jornada 8 | Apertura 2026 | ESPN
- 17:00 | Fútbol | Expansión MX | Venados vs Tepatitlán | Jornada 8 | Apertura 2026 | ESPN
- 17:00 | Fútbol | Liga MX | Toluca vs Atlas | Jornada 8 | Apertura 2026 | Canal 5, TUDN y ViX
- 17:07 | Fútbol | Liga MX Femenil | Chivas vs Rayadas | Jornada 7 | Apertura 2026 | Amazon Prime, Tubi, FOX One
- 19:00 | Fútbol | Expansión MX | Mineros vs Atlético Morelia | Jornada 8 | Apertura 2026 | AYM Sports
- 19:00 | Fútbol | Expansión MX | Dorados vs Tapatío | Jornada 8 | Apertura 2026 | ESPN
- 19:10 | Fútbol | Liga MX | Monterrey vs Tigres | Jornada 8 | Apertura 2026 | Canal 5, TUDN y ViX
- 19:10 | Fútbol | Liga MX Femenil | Juárez vs Necaxa | Jornada 7 | Apertura 2026 | Tubi, FOX One
- 21:15 | Fútbol | Liga MX | Cruz Azul vs América | Jornada 8 | Apertura 2026 | Canal 5, TUDN y ViX
Domingo 13 de septiembre: GP de Madrid, final de US Open y más
El domingo podrás disfrutar de la carrera del Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 y de la final individual varonil del US Open. La jornada también tendrá actividad de la NFL con partidos como Saints vs Lions, Buccaneers vs Bengals, Ravens vs Colts, Bills vs Texans, Packers vs Vikings y Cowboys vs Giants. En fútbol destacarán Manchester United vs Manchester City, Levante vs Barcelona, Napoli vs Bologna, Real Sociedad vs Atlético de Madrid y Chivas vs Pumas, además de encuentros de Liga MX Femenil y Liga MX.
- Por definir | Tenis | Final individual varonil | US Open | ESPN
- 06:00 | Fútbol | LaLiga | Celta de Vigo vs Málaga | Jornada 5 | Sky Sports
- 07:00 | Automovilismo | Fórmula 1 | GP Madrid | Carrera | F1 TV, Sky Sports e izzi
- 07:00 | Fútbol | Serie A | Lecce vs Monza | Jornada 4 | ESPN y Disney+
- 07:00 | Fútbol | Premier League | Coventry City vs Brighton | Jornada 4 | HBO Max
- 07:00 | Fútbol | Ligue 1 | Lille vs Troyes | Jornada 4 | FOX One
- 07:30 | Fútbol | Bundesliga | RB Leipzig vs Hamburg | Jornada 3 | FOX One
- 08:15 | Fútbol | LaLiga | Levante vs Barcelona | Jornada 5 | Sky Sports
- 09:15 | Fútbol | Ligue 1 | Le Mans vs Lens | Jornada 4 | FOX One
- 09:30 | Fútbol | Premier League | Manchester United vs Manchester City | Jornada 4 | HBO Max
- 09:30 | Fútbol | Bundesliga | SV Elversberg | Jornada 3 | FOX One
- 10:00 | Fútbol | Serie A | Napoli vs Bolonia | Jornada 4 | ESPN y Disney+
- 10:30 | Fútbol | LaLiga | Getafe vs Deportivo | Jornada 5 | Sky Sports
- 11:00 | Fútbol Americano | NFL | Semana 1 | Saints vs Lions | DAZN, Game Pass
- 11:00 | Fútbol Americano | NFL | Semana 1 | Buccaneers vs Bengals | FOX, FOX One
- 11:00 | Fútbol Americano | NFL | Semana 1 | Ravens vs Colts | DAZN, Game Pass
- 11:00 | Fútbol Americano | NFL | Semana 1 | Browns vs Jaguars | DAZN, Game Pass
- 11:00 | Fútbol Americano | NFL | Semana 1 | Jets vs Titans | DAZN, Game Pass
- 11:00 | Fútbol Americano | NFL | Semana 1 | Bills vs Texans | Canal 5
- 11:00 | Fútbol Americano | NFL | Semana 1 | Falcons vs Steelers | | FOX One, FOX+
- 11:00 | Fútbol Americano | NFL | Semana 1 | Bears vs Panthers | DAZN, Game Pass
- 12:00 | Fútbol | Expansión MX | Leones Negros vs CA La Paz | Jornada 8 | Apertura 2026 | AYM Sports
- 12:00 | Fútbol | Liga MX Femenil | Puebla vs Querétaro | Jornada 7 | Apertura 2026 | Liga Femenil DND Sea
- 12:45 | Fútbol | Ligue 1 | Stade Brestois vs PSG | Jornada 4 | FOX One
- 12:45 | Fútbol | Serie A | Sassuolo vs Juventus | Jornada 4 | ESPN y Disney+
- 13:00 | Fútbol | LaLiga | Real Sociedad vs Atlético de Madrid | Jornada 5 | Sky Sports
- 14:45 | Fútbol Americano | NFL | Semana 1 | Packers vs Vikings | FOX+, FOX One
- 14:45 | Fútbol Americano | NFL | Semana 1 | Dolphins vs Raiders | FOX, FOX One
- 14:45 | Fútbol Americano | NFL | Semana 1 | Cardinals vs Chargers | DAZN, Game Pass
- 14:45 | Fútbol Americano | NFL | Semana 1 | Commanders vs Eagles | Canal 5
- 17:00 | Fútbol | Liga MX Femenil | América vs Tigres | Jornada 7 | Apertura 2026 | El Nueve, Liga Femenil DND Sea, ViX
- 17:00 | Fútbol | Liga MX Femenil | San Luis vs Santos | Jornada 7 | Apertura 2026 | ESPN, Disney+, Liga Femenil DND Sea
- 18:00 | Fútbol | Liga MX | Santos vs Juárez | Jornada 8 | Apertura 2026 | ESPN, Disney+ y ViX
- 18:20 | Fútbol Americano | NFL | Semana 1 | Cowboys vs Giants | ESPN, Disney+
- 19:00 | Lucha Libre | Triplemanía XXXIV CDMX | FOX One
- 19:07 | Fútbol | Liga MX | Chivas vs Pumas | Jornada 8 | Apertura 2026 | Prime Video