Resultados de loterías de Manizales, Valle y Meta: números que cayeron y ganadores | 9 de septiembre de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Los miércoles son un día con una variada oferta, pues las tres loterías principales tienen diversas posibilidades para ganar.

Lotería del Valle.
Lotería del Valle.

La mitad de la semana llega cargada de acción para los juegos de azar en Colombia y las actividades más tradicionales relacionadas con la suerte. La variedad alcanza su punto máximo con el sorteo de tres loterías principales, las cuales ponen a disposición sus enormes premios mayores y la posibilidad de diferentes secos. También hace presencia los distintos chaces que siempre dejan ganadores en todo el país.

Lotería de Manizales

Resultados. - Lotería de Manizales.
Resultados. – Lotería de Manizales.

Lotería de Valle

Resultados. - Lotería de Valle.
Resultados. – Lotería de Valle.

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Lotería de Meta

Resultados. - Lotería de Meta.
Resultados. – Lotería de Meta.

Resultados de chances

  • Dorado Noche: 2655-2
  • Astro Luna: 3367 – Piscis
  • Caribeña Noche: 8428-1
  • Sinuano Noche: 1002-5
  • Cafeterito Noche: 6721-9
  • Pick 4: 2684
  • Pick 3: 166
  • Motilón Noche: 1829-2
  • Fantástica Noche: 1097-6
  • Culona Noche: 0375
  • Chontico Noche: 0456-6
  • Paisita Noche: 4423

Reclamar premios de lotería: pasos

El procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.

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Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.

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