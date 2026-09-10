Resultados de loterías de Manizales, Valle y Meta: números que cayeron y ganadores | 9 de septiembre de 2026
Los miércoles son un día con una variada oferta, pues las tres loterías principales tienen diversas posibilidades para ganar.
La mitad de la semana llega cargada de acción para los juegos de azar en Colombia y las actividades más tradicionales relacionadas con la suerte. La variedad alcanza su punto máximo con el sorteo de tres loterías principales, las cuales ponen a disposición sus enormes premios mayores y la posibilidad de diferentes secos. También hace presencia los distintos chaces que siempre dejan ganadores en todo el país.
Lotería de Manizales
Lotería de Valle
MÁS INFORMACIÓN: Pico y placa en Bogotá para este 10 de septiembre de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos
Lotería de Meta
Resultados de chances
- Dorado Noche: 2655-2
- Astro Luna: 3367 – Piscis
- Caribeña Noche: 8428-1
- Sinuano Noche: 1002-5
- Cafeterito Noche: 6721-9
- Pick 4: 2684
- Pick 3: 166
- Motilón Noche: 1829-2
- Fantástica Noche: 1097-6
- Culona Noche: 0375
- Chontico Noche: 0456-6
- Paisita Noche: 4423
Reclamar premios de lotería: pasos
El procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.
MÁS INFORMACIÓN: Apple Event 2026: así son los nuevos iPhone 18 Pro y plegable, precios y fecha de venta en Colombia
Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.