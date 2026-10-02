Rafael Márquez, en vivo: Conferencia de prensa 2 de octubre, previa al Estados Unidos vs México

México llega a Arizona después de empatar ante Colombia y Perú; Rafael Márquez hablará antes del Clásico de la Concacaf

La selección mexicana continúa su actividad de la Fecha FIFA este sábado 3 de octubre con un partido amistoso ante Estados Unidos en Arizona. Antes del encuentro, el técnico Rafael Márquez atenderá a los medios de comunicación para hablar sobre los detalles del tercer compromiso de esta concentración.

El Tri llega a Glendale después de dos empates consecutivos por 1-1 ante Colombia y Perú. El estratega nacional encara su primer Clásico de Concacaf en busca de su primera victoria y de seguir sumando experiencia en el banquillo de la escuadra azteca.

Sigue las palabras de Rafael Márquez a través de la multiplataforma de Claro Sports desde Arizona. Además, recuerda que en Claro Sports Premium en YouTube podrás disfrutar del partido entre Estados Unidos y México este sábado 3 de octubre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.