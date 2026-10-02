Lewandowski alcanza los 93 goles con Polonia y entra al top 5 de goleadores internacionales

El delantero anotó tres veces en la victoria 6-0 de Polonia y se colocó entre los cinco máximos goleadores de selecciones nacionales

Robert Lewandowski marcó tres goles en la victoria 6-0 de Polonia sobre Rumanía en la Nations League, en un partido disputado en Varsovia que permitió al delantero ampliar su registro con la selección y colocar a su equipo en la pelea por el ascenso a la Liga A.

El capitán polaco abrió el marcador desde el punto penal al minuto 24 y volvió a encontrar la portería poco después del descanso. Su tercera anotación llegó al 86′, con la que completó el hat-trick y cerró la cuenta de su selección.

Lewandowski disputó su partido número 170 con Polonia, una cifra que amplía su registro como el jugador con más apariciones en la historia del combinado nacional. Con sus tres tantos ante Rumanía, llevó su cuenta goleadora con la selección a 93 anotaciones, de acuerdo con los datos proporcionados.

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Lewandowski abre el camino desde el punto penal

Polonia tomó la ventaja al minuto 24, cuando Lewandowski convirtió un penal para colocar el 1-0. El delantero volvió a marcar apenas dos minutos después del inicio del segundo tiempo. Esta vez apareció dentro del área para aprovechar una oportunidad frente a la portería y aumentar la diferencia.

Rumanía no consiguió responder al segundo tanto y Polonia continuó generando ocasiones. Al minuto 54, Przemysław Frankowski participó en la tercera anotación. Su disparo terminó desviándose en el defensor rumano Virgil Ghita y el balón ingresó a la portería para el 3-0.

La selección polaca mantuvo el control del marcador y sumó una cuarta anotación al minuto 62 por medio de Piotr Zieliński, quien disputó su partido internacional número 112. Cuatro minutos después, Jan Bednarek apareció para marcar el quinto tanto de Polonia y llevar el encuentro al 5-0.

Rumanía ya no encontró la manera de reducir la diferencia y el partido entró en sus últimos minutos con la selección local al frente. Al minuto 86, Lewandowski volvió a aparecer dentro del área. El atacante encontró el espacio para marcar por tercera ocasión y establecer el 6-0 definitivo.

Con sus tres goles, el delantero llegó a 93 tantos con Polonia y quedó igualado con Romelu Lukaku en la lista de máximos goleadores de selecciones nacionales. Por delante se encuentran Sunil Chhetri, con 95; Ali Daei, con 108; Lionel Messi, con 125, y Cristiano Ronaldo, con 146.

El triunfo permitió a Polonia sumar cuatro puntos después de tres partidos en la competencia y mantenerse con posibilidades de avanzar a la Liga A de la Nations League.

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