Tyler Adams calienta el México vs Estados Unidos: “Queremos que la rivalidad se incline a nuestro favor”

El mediocampista estadounidense recordó el reciente dominio regional del USMNT y explicó qué necesita su equipo para recuperarlo ante México

Adams está enfocado en recuperar terreno dentro de la rivalidad | Imago7

La rivalidad entre México y Estados Unidos tendrá un nuevo capítulo este sábado 3 de octubre y Tyler Adams dejó claro cuál es la intención del USMNT antes de encontrarse con el equipo de Rafael Márquez. El mediocampista estadounidense reconoció que el dominio entre ambas selecciones ha cambiado durante los últimos años, pero aseguró que su equipo quiere llevar nuevamente la balanza hacia su lado. El encuentro se disputará en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, y será el enfrentamiento número 80 entre ambos representativos.

Adams recordó el periodo en el que Estados Unidos encadenó resultados favorables ante México, especialmente dentro de la Nations League, pero también admitió que el escenario se modificó recientemente: “El fútbol oscila de un lado a otro, con diferentes dinámicas, y pasas por fases y periodos de reconstrucción”, explicó antes de añadir una frase que marcó su discurso: “Quieres que vuelva a inclinarse a nuestro favor, pero eso empieza con nuestro rendimiento”.

El estadounidense evitó centrar toda la preparación en lo ocurrido anteriormente y sostuvo que la respuesta deberá llegar dentro del campo: “Sabemos que si rendimos a un nivel alto y hacemos las cosas que se supone que debemos hacer de la manera correcta, puede inclinarse”, señaló. A pesar de la intención de recuperar terreno ante el Tricolor, Adams reconoció que “es un partido difícil” y que Estados Unidos tendrá que competir desde el inicio.

Adams quiere volver a reclamar el lugar de Estados Unidos en Concacaf

La dimensión de la rivalidad tampoco es nueva para Adams. El mediocampista recordó que disputó encuentros frente a México desde las categorías juveniles, aunque fue hasta su primer clásico con la selección mayor, en septiembre de 2018, cuando entendió por completo lo que representaba este enfrentamiento: “Cuando estás en esos partidos solo quieres el derecho a presumir más que cualquier otra cosa, para decir que eres el mejor equipo de la Concacaf y el mejor equipo de la región”, reconoció.

El mensaje continuó con una petición concreta hacia quienes reciban minutos ante México: “Necesitamos ese coraje, necesitamos esa valentía, necesitamos que no tengan miedo”. Adams considera que la experiencia termina por enseñar a controlar las emociones y entender tácticamente este tipo de encuentros. En su caso, recordó que durante su primer clásico simplemente corría para intentar influir en el juego, mientras que con los años aprendió a identificar los momentos que requiere cada partido.

Adams también se refirió a uno de los nombres que concentra atención en la nueva etapa del Tri: Gilberto Mora. El estadounidense enfrentó al juvenil en la Copa Oro y destacó la madurez que muestra pese a su edad: “Es extremadamente maduro en la forma en que juega al fútbol a una edad tan joven. Las decisiones que toma en el campo, es muy controlado”, afirmó. Además, lo definió como “un gran talento para el futuro y un jugador clave para México”. Mora ha sido uno de los futbolistas considerados por Márquez en el inicio de su gestión, aunque llegó a esta parte de la concentración con molestias físicas.

Otro protagonista mencionado por Adams fue precisamente Rafael Márquez. El jugador del USMNT recordó haber seguido al mexicano durante su etapa como futbolista y destacó el impacto que tuvo después de llegar a la MLS. “Su llegada a la MLS tuvo un gran impacto en la liga y en el crecimiento de la misma”, declaró. Sobre su nueva función al frente del Tricolor, Adams fue más cauteloso: “Creo que para México es una buena contratación, pero eso está por verse”. Márquez afrontará ante Estados Unidos su tercer encuentro como seleccionador mexicano, después de los empates frente a Colombia y Perú.

La capitanía estadounidense también formó parte de la conversación. Adams reveló que Mauricio Pochettino ha hablado con distintos integrantes del plantel sobre las responsabilidades dentro del grupo y descartó que el liderazgo dependa exclusivamente de un futbolista: “Sabemos que todos nos hemos convertido en líderes a nuestras diferentes maneras”, comentó. “Nunca lo veo como un trabajo de una sola persona. Hay muchos chicos que pueden desempeñar ese papel”. Pochettino afronta esta ventana con una combinación de futbolistas experimentados y jóvenes dentro de su convocatoria.

Malik Tillman regresa al USMNT y se adapta a los cambios

Tillman, por su parte, habló sobre su regreso a la concentración estadounidense y las variantes que puede ofrecer dentro del esquema. “Es agradable estar de vuelta. Obviamente ver algunas caras nuevas y algunos jugadores nuevos, y ha sido un buen momento hasta ahora”, explicó. El mediocampista aseguró que su posición dependerá de lo que determine Pochettino: “Sé que puedo jugar en más de una posición. Para mí, mientras esté en el campo estoy feliz”.

Tillman también resaltó la necesidad de generar sociedades con una plantilla que incorpora nuevos elementos. “Hasta ahora hemos mostrado muy buenas conexiones y con suerte podemos mantenerlas”, aseguró. Sin embargo, al preguntarle directamente por Rafael Márquez, su respuesta contrastó con la explicación de Adams y fue mucho más breve: “No sé mucho sobre él”. Estados Unidos y México trasladarán todas esas declaraciones al campo este 3 de octubre, en Glendale, en otro encuentro de una rivalidad que Adams quiere volver a “inclinar” hacia el lado estadounidense.