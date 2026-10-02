Mauricio Pochettino: “La rivalidad contra México me da igual que la de Canadá, Brasil o quien sea”

El argentino elogia la carrera de Rafael Márquez como jugador y sabe que logrará destacar con director técnico, aunque pide que se le tenga paciencia

El técnico considera el duelo ante México como un juego más | Reuters

Mauricio Pochettino, entrenador de la Selección de Estados Unidos, habló sobre la rivalidad con México antes del tercer amistoso de la Fecha FIFA. El técnico argentino reconoció la historia que existe entre ambos países, aunque explicó que para él la motivación principal pasa por competir y encontrar el mejor funcionamiento de su equipo.

El estratega comparó esta rivalidad con otros enfrentamientos que surgen por la cercanía geográfica y señaló que entiende el componente cultural que rodea al partido. “Para mí es difícil encontrar esa rivalidad, la entiendo, son países que son vecinos y que tienen cosas en común; pero la rivalidad contra México me da lo mismo que si un día jugamos contra Canadá, Chile, Perú, Brasil o España o Inglaterra… Al final uno es competitivo y quiere ganar siempre”, comentó Pochettino.

Pese al contexto que rodea al encuentro, Pochettino aseguró que su preparación no cambia por tratarse de México. “Siendo argentino, más allá de entenderlo, la motivación debe ser encontrar nuestra mejor versión, juguemos contra quien juguemos”, afirmó.

Además, el técnico añadió que la rivalidad forma parte del espectáculo y que el componente cultural también es parte del fútbol; “México es un país extraordinario con gente extraordinaria. Entiendo el folclor de este deporte y hay que alimentarlo, es lo bonito de todo esto”.

Pochettino también se refirió a Rafael Márquez, quien actualmente dirige a la selección mexicana. El argentino recordó la trayectoria del exdefensor y señaló que cuenta con elementos para desarrollar una carrera como entrenador. “Rafa, un grandísimo futbolista y ahora un entrenador que tiene los ingredientes para ser un gran entrenador. Ha tenido buenos maestros, entrenadores, puede hacerlo muy bien. El conocimiento lo tiene, le falta tiempo para demostrar su calidad”, expresó.

El entrenador de Estados Unidos destacó la presencia de jóvenes futbolistas en ambos procesos y consideró que necesitan tiempo para desarrollarse con sus respectivas selecciones. “Compartimos jóvenes talentos que vienen apareciendo, que necesitan tiempo para evolucionar, desarrollarse dentro de la selección”, señaló Pochettino antes del encuentro ante México.

Pochettino también confirmó la elección de Tyler Adams como nuevo capitán de la selección de Estados Unidos. El entrenador explicó que el mediocampista asumirá el liderazgo del grupo y destacó tanto sus condiciones dentro del equipo como su comportamiento fuera de la cancha. “Va a ser nuestro líder y nuestro capitán. Se lo merece… Sabe lo que espero de él y es un modelo a seguir personal para todos”, señaló.

El técnico argentino también explicó los criterios que utiliza para elegir a los futbolistas que representan a Estados Unidos. Pochettino aseguró que la doble nacionalidad no determina una convocatoria, ya que para él el factor principal es que el jugador tenga la intención de formar parte del equipo. “Nosotros no peleamos jugadores. No sé cómo lo hará México y cómo lo hará Rafa, pero para nosotros lo importante es que quieran estar con nosotros”, explicó.

Finalmente, Pochettino dejó claro que tampoco contempla condiciones individuales para aceptar una convocatoria. El entrenador puso como ejemplo a los jugadores que únicamente estarían dispuestos a representar a Estados Unidos si reciben un llamado para una competencia específica. “Si un jugador pone condiciones para estar en la selección, por más buenos que sean, mejor que no vengan. ¿Qué es lo más importante? Para mí es el grupo”, afirmó, dejando en claro que el compromiso colectivo ocupa el primer lugar dentro de sus criterios para integrar al combinado estadounidense.