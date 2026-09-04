Histórico arquero de Boca Juniors aconseja a Álvaro Montero: “Eres bueno”

El cancerbero de la Selección Colombia, fue el héroe de Boca Juniors ante Vélez Sarsfield por Copa Argentina.

Álvaro Montero, portero de Boca Juniors/ Rodrigo ARANGUA / AFP.

Álvaro Montero ha venido de menos a más en la portería de Boca Juniors. El colombiano, que no tuvo minutos en el pasado Mundial del 2026, fue figura el pasado miércoles 2 de septiembre por los octavos de final de la Copa Argentina en Córdoba. El cancerbero atajó dos penales en la serie definitiva ante Vélez Sarsfield que le dio el pase al ‘Xeneixe’ a la siguiente instancia.

De manera inmediata empezaron a llegar halagos por parte de los aficionados y la prensa local. Inclusive, Carlos Navarro Montoya histórico del cuadro de Buenos Aires envió un par de consejos al guajiro: “Voy a repetir algo que me decía siempre mi papá: que no invente nada. Siempre me decía eso mi papá, cuando llegaban los momentos determinantes. No inventes nada. Hacé lo que vos sabés. No quieras demostrar que sos bueno, porque si vos estás en Boca es porque sos bueno. Yo le diría eso”.

“Lo invitaría a posicionarse mejor sobre todo en el juego aéreo. Porque en Boca es muy importante que el arquero no sea solamente de área chica, sino que domine toda el área”, agregó el ‘Mono’ en diálogo con Planeta Boca.

“Cuando los arqueros son muy altos, por una cuestión biomecánica y de traslación, tienen problemas en el juego aéreo. Porque el juego aéreo es una cuestión de coordinación. Entonces, tiene que trabajar mucho en eso. Es un mal de los arqueros tan altos”, indicó el guardameta con pasado en el fútbol colombiano en Independiente Santa Fe.

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Álvaro Montero completó dos arcos en cero con el paso de Boca Juniors a los cuartos de final de la Copa Argentina, ya que el pasado viernes 28 de agosto tampoco le embocaron anotaciones en el triunfo del ‘Xeneixe’ por la mínima ante Lanús por la jornada 7 de la Liga Profesional de Argentina.

En el calendario ahora el ‘Azul y Oro’ se medirá en condición de visitante a Club Atlético Gimnasia y Esgrima este sábado 5 de septiembre del 2026. Luego recibirá a Sao Paulo, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, dicho compromiso será el martes 8 del mes en curso, en La Bombonera.

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