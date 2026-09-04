Un mes y ya están rendidos ante él: Camilo Durán recibe su primer galardón en Escocia

La Liga de Escocia eligió al delantero colombiano de 24 años, Camilo Durán, como el mejor futbolista del torneo del mes de agosto.

Camilo Durán, el mejor de la Liga de Escocia | REUTERS/Russell Cheyne

Hay un delantero colombiano que pide a gritos ser parte de la renovación de la Selección Colombia. Camilo Durán viene desarrollando un proceso bastante interesante en el fútbol de Europa. Después de haber brillado en la UEFA Champions League con el Qarabag de Azerbaiyán, el ofensivo fichó por el Celtic y ya es figura de su nuevo club.

Desde que se puso la camiseta del gigante de Escocia, Camilo Durán no ha parado de brillar. En la pretemporada se hizo presente rápidamente con goles y asistencias. Hecho que le dio a la afición una expectativa bastante interesante con lo que podía hacer el colombiano.

Las alegrías no solamente fueron en los partidos de preparación, sino que se han visto bien reflejados en la temporada regular. No en vano, Camilo Durán ya registra siete goles y dos asistencias en ocho partidos jugados con el Celtic. Es decir, tiene más participaciones en goles que encuentros disputados.

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Extraordinario arranque de temporada de Camilo Durán

Tanto nacional como internacionalmente, Camilo Durán ha respondido. Pese a sus 24 años, el ‘tricolor’ se ha destacada como extremo o delantero centro del equipo escoces. Pues, no es gratuito que en su primer mes como jugador del Celtic, la Liga de Escocia ya lo haya escogido como el mejor futbolistas de agosto.

Instant Impact ✨@CelticFC's Camilo Durán is the William Hill Premiership Player of the Month for August 🏆 pic.twitter.com/wfQjkRrvee — SPFL (@spfl) September 4, 2026

En el torneo local, el atacante colombiano ha disputado cuatro partidos y ha dejado un saldo bastante interesante. Tres goles y dos asistencias, registra el ‘cafetero’. Es decir, tiene cinco participaciones en goles en solo cuatro encuentros disputados. Hoy por hoy, Camilo Durán es el máximo goleador y máximo asistidor de la Liga de Escocia.

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Un talento emergente que, con miras a lo que experimentará la Selección Colombia en los próximos años con la renovación necesaria. Camilo Durán, se plantea como una opción más que latente para el ataque del equipo que representa a más de 50 millones de colombianos.

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