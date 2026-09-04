México vs Benín: fecha, horario y dónde ver en vivo el Mundial femenil sub 20

La Selección Mexicana femenil sub 20 iniciará su participación en la Copa del Mundo de la especialidad frente a Benín este sábado 5 de septiembre

¿Dónde ver en vivo el México vs Benín del Mundial femenil sub 20? | Claro Sports

La Selección Mexicana femenil sub 20 iniciará su aventura en la Copa del Mundo de la categoría este sábado 5 de septiembre frente a Benín, en un partido vital para las aspiraciones del equipo que dirige Doriva Bueno. El Tricolor tendrá poco margen de error desde el debut, ya que después enfrentará a Argentina y a la anfitriona Polonia dentro de un torneo que reúne a 24 selecciones con el objetivo de conquistar la gloria mundial, en una competencia que concluirá el próximo 27 de septiembre.

El conjunto mexicano comenzó su preparación el pasado 17 de agosto en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, donde permaneció durante seis días antes de emprender el viaje a Europa. Como parte de su puesta a punto, el Tricolor disputó un partido amistoso ante Breslavia el 29 de agosto, prueba que sirvió como último ensayo antes del debut mundialista. Ahora, el equipo de Doriva Bueno buscará comenzar con el pie derecho su camino en la Copa del Mundo.

¿A qué hora juegan y dónde ver el partido México vs Benín del Mundial femenil sub 20?

La Selección Mexicana femenil sub 20 debutará ante Benín este sábado 5 de septiembre en el Mundial de la categoría, con el Estadio Arena Katowice como escenario de su primer compromiso. El Tricolor afrontará este desafío con la mira puesta en un buen inicio de torneo. No olvides que en Claro Sports podrás encontrar toda la información de lo que ocurra dentro y fuera del terreno de juego durante su participación en la Copa del Mundo.

México : 10:00 horas | TUDN

: 10:00 horas | TUDN Centroamérica : 10:00 horas | TUDN

: 10:00 horas | TUDN Estados Unidos: 12:00 horas ET. y 09:00 horas PT. | fuboTV, Telemundo Deportes y UNIVERSO

Convocatorias de México y Benín para el Mundial femenil sub 20

La convocatoria del Tricolor, a cargo del técnico Doriva Bueno, se reveló el pasado 17 de agosto con una lista de 21 futbolistas para afrontar su próximo desafío internacional. El plantel cuenta con 18 jugadoras de la Liga MX y tres elementos que han desarrollado su carrera profesional en Estados Unidos, mientras América y Tigres destacan como los clubes con mayor representación, con cuatro futbolistas cada uno.

México

Porteras : Mariangela Medina, Camila Vázquez, Valentina Murrieta.

: Mariangela Medina, Camila Vázquez, Valentina Murrieta. Defensas : Michel Fong, Natalia Muñoz, Berenice Ibarra, Ana Torres, María González, Ashlee Mora, Mia Villalpando, Arantza Segura, Alexa Martínez.

: Michel Fong, Natalia Muñoz, Berenice Ibarra, Ana Torres, María González, Ashlee Mora, Mia Villalpando, Arantza Segura, Alexa Martínez. Mediocampistas : Yareli Valadez, Abril Fragoso, Monique Montes, Alexa Soto, Noemi Villalobos.

: Yareli Valadez, Abril Fragoso, Monique Montes, Alexa Soto, Noemi Villalobos. Delanteras : Deiry Ramírez, Alicia Soto, Jalen Chaney, Montserrat Saldivár.

: Deiry Ramírez, Alicia Soto, Jalen Chaney, Montserrat Saldivár. Entrenador: Dorival Bueno.

Benín

Porteros : Larissa Saizonoú, Esther Ogoudare, Nadiath Salifou.

: Larissa Saizonoú, Esther Ogoudare, Nadiath Salifou. Defensas : Mistourath Seibou, Laura Abikou, Jocelyne Tetchri, Assanatou Alassane, Deo-Gratias Ebi, Estelle Vidinouéde, Nailatou Sadikou.

: Mistourath Seibou, Laura Abikou, Jocelyne Tetchri, Assanatou Alassane, Deo-Gratias Ebi, Estelle Vidinouéde, Nailatou Sadikou. Mediocampistas : Hermione Lokossou, Mouibath Awena, Rakibatou Sabi Manin, Yasminath Djibril, Angela Gbadessi, Pierrette Chigblo, Fidele Toudonou, Joelle Kpadonou.

: Hermione Lokossou, Mouibath Awena, Rakibatou Sabi Manin, Yasminath Djibril, Angela Gbadessi, Pierrette Chigblo, Fidele Toudonou, Joelle Kpadonou. Delanteras : Romaine Gandonou, Hosane Soukou, Germaine Honfo.

: Romaine Gandonou, Hosane Soukou, Germaine Honfo. Entrenador: Ouzerou Abdoulaye.

Calendario de México en el Mundial femenil sub 20: fecha y horario

La Selección Mexicana femenil sub 20 debutará en la Copa del Mundo de la categoría ante Benín, un primer reto antes de afrontar los partidos de mayor exigencia del Grupo A frente a Argentina y la anfitriona Polonia. El Tricolor buscará asegurar uno de los dos boletos directos a los octavos de final, aunque también tendrá la posibilidad de avanzar como uno de los mejores terceros lugares en una fase que pondrá a prueba sus aspiraciones mundialistas.

México vs Benín Fecha: sábado 5 de septiembre Horario: 10:00 horas, tiempo del centro de México Sede: Estadio Arena Katowice

Polonia vs México Fecha: martes 8 de septiembre Horario: 10:00 horas, tiempo del centro de México Sede: Estadio Arena Katowice

Argentina vs México Fecha: viernes 11 de septiembre Horario: 10:00 horas, tiempo del centro de México Sede: Estadio Arena Katowice



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