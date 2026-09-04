Claro Sports transmitirá en Colombia los partidos del Olympiacos de Gustavo Puerta

Usted podrá seguir todos los partidos del volante colombiano, en los frentes domésticos, a través de la señal de Claro Sports.

Gustavo Puerta con Olympiacos | Olympiacos Oficial.

Los aficionados colombianos podrán seguir de cerca la nueva etapa internacional de Gustavo Puerta. Claro Sports transmitirá en el país los partidos del Olympiacos de Grecia en la Super Liga de Grecia y la Copa de Grecia, permitiendo que los seguidores del fútbol colombiano acompañen al mediocampista en uno de los clubes más importantes del fútbol helénico.

La llegada de Puerta al Olympiacos marca un nuevo capítulo para la presencia colombiana en el fútbol griego. El mediocampista, que se consolidó como una de las figuras de la Selección Colombia durante el campeonato mundial, afrontará ahora el reto de defender los colores del equipo más exitoso de Grecia.

Fundado en 1925 y con sede en El Pireo, Olympiacos es considerado el club más ganador del fútbol griego. A lo largo de su historia ha conquistado 48 títulos de liga y 29 Copas de Grecia, además de convertirse en el primer club del país en ganar una competición europea, tras levantar la Conference League en 2024.

MÁS INFORMACIÓN: Horario y donde ver el Volos NFC vs Olympiacos de la jornada 3 de la Superliga de Grecia 2026

El conjunto rojiblanco atraviesa además un buen inicio de temporada. Tras las dos primeras jornadas de la Super Liga de Grecia 2026-2027 suma dos victorias y seis puntos, resultados que lo ubican en la cuarta posición de la tabla de clasificación. Con la incorporación de Gustavo Puerta, Olympiacos contará con un nuevo colombiano en su historia. Antes vistieron la camiseta del club jugadores como Jorge Bermúdez, Juan Pablo Pino, Felipe Pardo y James Rodríguez.

La cobertura incluirá los encuentros del Olympiacos como local y visitante durante toda la temporada, con excepción del compromiso Panathinaikos vs. Olympiacos, que no forma parte del acuerdo de transmisión. Los aficionados podrán disfrutar los partidos del conjunto griego a través de la multiplataforma de Claro Sports:

TV : canal 1502 en HD y 502 en SD en la televisión de Claro

: canal 1502 en HD y 502 en SD en la televisión de Claro Smart TV y streaming: Mediante Claro video.

Mediante Claro video. Sitio web: Accediendo directamente a Claro Sports.

Accediendo directamente a Claro Sports. YouTube: A través de la señal de streaming de YouTube/ClaroSports.

A través de la señal de streaming de YouTube/ClaroSports. Aplicación móvil: Disponible en Google Play y App Store.

Calendario de Olympiacos en la Super Liga de Grecia de Grecia 2026-27

Primera vuelta

Jornada 3 | 5 de septiembre: Volos NFC vs. Olympiacos

Jornada 4 | 12 de septiembre: Olympiacos vs. OFI Creta

Jornada 5 | 19 de septiembre: Levadiakos vs. Olympiacos

Jornada 6 | 10 de octubre: Olympiacos vs. Panathinaikos

Jornada 7 | 17 de octubre: Panetolikos vs. Olympiacos

Jornada 8 | 24 de octubre: Olympiacos vs. Kalamata

Jornada 9 | 31 de octubre: Kifisia vs. Olympiacos

Jornada 10 | 7 de noviembre: Olympiacos vs. PAOK

Jornada 11 | 21 de noviembre: Olympiacos vs. Iraklis

Jornada 12 | 28 de noviembre: Aris Salónica vs. Olympiacos

Jornada 13 | 5 de diciembre: Olympiacos vs. AEK Atenas

Segunda vuelta

Jornada 14 | 12 de diciembre: Atromitos vs. Olympiacos

Jornada 15 | 19 de diciembre: Olympiacos vs. Panetolikos

Jornada 16 | 9 de enero: Kalamata vs. Olympiacos

Jornada 17 | 16 de enero: PAOK vs. Olympiacos

Jornada 18 | 23 de enero: Olympiacos vs. Levadiakos

Jornada 19 | 30 de enero: Panathinaikos vs. Olympiacos

Jornada 20 | 6 de febrero: Olympiacos vs. Asteras Tripolis

Jornada 21 | 13 de febrero: Olympiacos vs. Volos NFC

Jornada 22 | 20 de febrero: Iraklis vs. Olympiacos

Jornada 23 | 27 de febrero: Olympiacos vs. Aris Salónica

Jornada 24 | 6 de marzo: AEK Atenas vs. Olympiacos

Jornada 25 | 13 de marzo: Olympiacos vs. Kifisia

Jornada 26 | 20 de marzo: OFI Creta vs. Olympiacos

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