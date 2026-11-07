Checo Pérez saldrá desde el fondo de la parrilla en Brasil tras sanción a Cadillac

Cadillac sustituyó cuatro componentes de la unidad de potencia del mexicano, quien apostará por un motor nuevo para intentar recuperar posiciones en Interlagos

Checo Pérez es penalizado en Brasil | SCHINCARIOL / AFP

Sergio ‘Checo’ Pérez tendrá que remontar desde el fondo de la parrilla en el Gran Premio de Sao Paulo 2026, después de que Cadillac decidiera sustituir varios componentes de la unidad de potencia de su monoplaza. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) informó este sábado 7 de noviembre que el mexicano superó los límites establecidos por el reglamento en tres elementos del motor, situación que representa una penalización acumulada de 30 posiciones para la carrera del domingo.

La decisión de la escudería estadounidense responde a una estrategia que el propio Pérez había adelantado durante la jornada del viernes. Las probabilidades de lluvia para la carrera abrieron la posibilidad de sacrificar posiciones de salida a cambio de contar con componentes nuevos, con la intención de mejorar el rendimiento del Cadillac y aprovechar las condiciones que podrían presentarse durante las 71 vueltas en el circuito de Interlagos.

Checo Pérez y Cadillac apuestan por un motor nuevo para el GP de Brasil

Después de la segunda sesión de entrenamientos libres, el piloto mexicano reconoció que el equipo estudiaba realizar modificaciones en su unidad de potencia. Pérez consideró que un escenario de lluvia podría ofrecer oportunidades para recuperar terreno, especialmente si las condiciones de la pista provocan cambios de estrategia o alteraciones en el orden habitual de competencia. “Definitivamente podría ser una oportunidad”, declaró el tapatío al referirse a las posibilidades que tendría Cadillac durante la carrera.

El mexicano también explicó que la decisión debía analizarse junto con los ingenieros antes de afrontar las siguientes actividades del Gran Premio. “Todavía no hemos decidido qué haremos con el motor, si penalizaremos para estrenar uno nuevo o no, así que es algo que discutiremos esta noche porque, evidentemente, aquí pueden pasar muchas cosas”, señaló Pérez, quien finalmente recibió la confirmación de los cambios mediante el reporte técnico difundido por la FIA.

¿Por qué sancionaron a Checo Pérez y cuántas posiciones perderá?

De acuerdo con el documento de la FIA, Cadillac instaló el quinto motor de combustión interna (ICE) de la temporada en el monoplaza número 11, con lo que superó el máximo de cuatro unidades permitido por el artículo B8.2.2 a) del Reglamento Deportivo de Fórmula 1. Esta modificación representa la primera de las tres infracciones que afectan la posición de salida del mexicano en Brasil.

La escudería también incorporó un quinto turbocompresor, por encima del límite de cuatro, y una cuarta unidad generadora de energía cinética (MGU-K), cuando el reglamento solamente permite tres. Cada uno de estos componentes adicionales implica una sanción de 10 posiciones, por lo que Pérez deberá ubicarse en la parte final de la parrilla, independientemente de que consiga una mejor posición durante la clasificación.

Además de los elementos que provocaron las sanciones, Cadillac montó un quinto componente auxiliar de la unidad de potencia (PU-ANC). A diferencia de las modificaciones anteriores, este cambio no representa una infracción, debido a que el artículo B8.2.2 g) permite utilizar hasta seis unidades durante el campeonato. De esta manera, el equipo realizó cuatro sustituciones, pero solamente tres superaron los límites establecidos para la temporada 2026.

La penalización obliga a Checo Pérez a preparar una carrera de recuperación en el Autódromo José Carlos Pace, donde la estrategia, las condiciones meteorológicas y el comportamiento de los neumáticos podrían influir en sus posibilidades de avanzar. El mexicano no será el único sancionado por modificaciones en la unidad de potencia, ya que Max Verstappen, Lewis Hamilton y Charles Leclerc también superaron los límites de determinados componentes. Para Cadillac, el objetivo será aprovechar el rendimiento de las piezas nuevas y buscar posiciones durante la competencia del domingo.

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