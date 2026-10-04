Mbappé se recupera en Francia y una imagen en bicicleta genera polémica en redes tras palabras de Mourinho

Mientras Mbappé continúa recuperándose de la rodilla, Mourinho había advertido: “No puedes montar en bicicleta”

Mourinho y sus palabras sobre andar en bicicleta | Reuters

Kylian Mbappé continúa fuera de actividad durante este parón internacional mientras se recupera de una lesión en la rodilla izquierda. El delantero francés, que sufrió el problema físico durante el partido de su selección ante Turquía, permanece en Francia antes de reincorporarse a los trabajos del Real Madrid.

El club blanco informó que el atacante padece una “hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda”, una lesión que, en principio, lo mantendría apartado de las canchas durante alrededor de tres semanas. El diagnóstico descartó una afectación de mayor gravedad en la articulación.

Durante estos días, Mbappé ha compartido distintos momentos de su recuperación y tiempo libre. En redes sociales apareció primero realizando trabajo físico sobre una cinta de correr, pero después publicó imágenes en las que se le observa montando en bicicleta, una actividad que generó comentarios entre aficionados debido a su actual condición física.

MÁS INFORMACIÓN: Javier Aguirre responde si ficharía mexicanos para el Valencia y elogia a Erik Lira

La atención aumentó porque el futbolista también fue visto en Francia durante su periodo de descanso, mientras continúa alejado de la dinámica habitual del Real Madrid. Su recuperación no se está desarrollando todavía en Valdebebas, ya que permanece fuera de España antes de volver con el conjunto dirigido por el cuerpo técnico madridista.

❌ El pasado 22 de septiembre Mourinho afirmaba que los futbolistas no debían ir en bici por posibles caídas. 🚴‍♂️ Hoy, Mbappé ha compartido esta imagen mientras se recupera de la lesión. https://t.co/hBdIcGyycw — laSexta Deportes (@Sexta_Deportes) October 4, 2026

Las imágenes en bicicleta provocaron que algunos usuarios recordaran unas declaraciones recientes de José Mourinho. El entrenador portugués había hablado semanas atrás sobre los riesgos que determinados pasatiempos pueden representar para un futbolista profesional, aunque en ningún momento hizo referencia directa a Mbappé.

“No puedes ir a esquiar a la montaña, no puedes montar en bicicleta”, señaló Mourinho al reflexionar sobre las limitaciones que acompañan a la carrera de un jugador de alto nivel. El técnico también sostuvo que, más allá de las cláusulas contractuales, debe considerarse la imagen y el riesgo que implican ciertas actividades.

Mourinho explicó además que una caída aparentemente menor puede tener consecuencias deportivas. “Te caes de la bici y te puedes perder tres partidos, o incluso peor, te puedes partir una pierna”, comentó al señalar cómo un accidente fuera de los entrenamientos puede condicionar el rendimiento o provocar una nueva ausencia.

La coincidencia entre aquellas palabras y las publicaciones recientes de Mbappé alimentó el debate en redes sociales, aunque no existe relación directa entre las declaraciones de Mourinho y el delantero del Real Madrid. Por ahora, el francés continúa con su proceso de recuperación y el objetivo será regresar en condiciones para retomar la actividad con el club blanco una vez superada la lesión.

Te puede interesar: