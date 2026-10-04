México vs China, en vivo: transmisión del partido de la Vertex Cup 2026

La transmisión podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports Premium en YouTube

La Selección Mexicana sub 17 continúa su preparación rumbo a la Copa Mundial de Qatar 2026 con su participación en la Vertex Cup de Londres. El equipo dirigido por Jürgen Castañeda enfrentará este domingo 4 de octubre a China, en el segundo compromiso del Tricolor dentro de un torneo que reúne a cuatro selecciones mundialistas.

México utiliza esta competencia como una de sus últimas pruebas internacionales antes de medirse ante Rumania, Camerún y Venezuela en el Grupo K del Mundial sub 17. La Vertex Cup permite al conjunto mexicano competir ante rivales de diferentes confederaciones y ajustar su funcionamiento antes de viajar a Qatar, después de un proceso clasificatorio en Concacaf en el que ganó sus cuatro encuentros, marcó 20 goles y recibió únicamente dos.

¿A qué hora inicia la transmisión del México vs China hoy 4 de octubre?

El partido entre México y China se disputará este domingo 4 de octubre a las 07:00 horas, tiempo del centro de México, como parte de la segunda jornada de la Vertex Cup London 2026.

La transmisión podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports Premium en YouTube, servicio disponible para los usuarios que cuenten con la membresía correspondiente. El encuentro será el primero de la jornada dominical, antes del Tanzania vs Argentina programado para las 10:30 horas.

Después de enfrentar a China, el equipo de Jürgen Castañeda cerrará su participación en el certamen el miércoles 7 de octubre frente a Tanzania, también a las 07:00 horas del centro de México. Será su último compromiso dentro de un torneo que forma parte de la preparación directa hacia el Mundial.

Antecedentes y últimos cinco resultados del México vs China en la Vertex Cup 2026

México y China no cuentan con cinco enfrentamientos anteriores dentro de la Vertex Cup 2026, ya que esta edición comenzó apenas el 1 de octubre y el duelo de este domingo corresponde a su enfrentamiento dentro del actual formato de todos contra todos.

La competencia reúne a México, Argentina, China y Tanzania, con tres encuentros para cada selección. El calendario contempla seis partidos distribuidos entre el 1, 4 y 7 de octubre, por lo que no existe todavía un historial de cinco México vs China correspondiente exclusivamente a esta edición.

Para el Tricolor, el certamen representa una continuación del trabajo realizado durante la eliminatoria de Concacaf. México aseguró su novena clasificación consecutiva a una Copa Mundial sub 17 tras ganar sus cuatro encuentros clasificatorios, incluido el triunfo 2-1 frente a Trinidad y Tobago que selló el boleto, con anotaciones de Jesús Orduño y Adán Sánchez.

Te puede interesar: