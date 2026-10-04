Derrota, invasión y renuncia: la terrible noche del Real Cartagena

Real Cartagena fue derrotado por Boca Juniors de Cali en el Estadio Jaime Morón y las repercusiones no demoraron en darse.

Real Cartagena | Vizzor

La jornada número 12 del Torneo BetPlay Dimayor 2026-II enfrentó al Real Cartagena en su casa, el Estadio Jaime Morón, ante Boca Juniors de Cali. El resultado no fue para nada bueno para el local, pero lo que más llamó la atención fue el accionar de sus hinchas y directivos.

La primera hora de partido fue completamente para el visitante. Boca Juniors de Cali se veía en ventaja por tres goles luego de las anotaciones de Pablo Urrutia y el doblete de José Andrade. Minutos después del tercer tanto de los caleños, el partido se tuvo que suspender.

La barra popular del Real Cartagena intentó invadir el terreno de juego y se presentó un fuerte enfrentamiento ante las autoridades locales. Los jugadores al darse cuenta corrieron a resguardarse en los camerinos y el juego se suspendió por poco más de media hora.

Gravísimo lo que pasó en el estadio Jaime Morón, hinchas del Real Cartagena invadieron el campo para agredir a los jugadores a los 67’, perdían 0-3 y tuvo que intervenir la policía. Boca Juniors venció 3-2 al @RealCartagena

Sigue sucediendo pero en Colombia no pasa nada 😱😱 pic.twitter.com/2SZzjRINKO — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) October 4, 2026

Las directivas del Real Cartagena no van más

Pese a que al reanudarse el juego, el Real Cartagena logró anotar dos goles y estuvo cerca de poder empatarlo, las repercusiones no demoraron en darse. Fredy Montero, el goleador y capitán del equipo, fue quien anotó los tantos del descuento y le dio un poco de esperanza al pueblo cartagenero.

Sin embargo, al terminó del juego y consumada la derrota por tres goles a dos ante Boca Juniors de Cali. Varios hinchas increparon a Antonio Díaz, dueño del Real Cartagena, por los resultados del equipo. Actualmente, el conjunto costeño es sexto de la tabla de posiciones con 15 puntos en 11 partidos jugados y lleva más de 14 años en la Segunda División.

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El máximo accionista del Real Cartagena, Antonio Díaz, denunció múltiples faltas de respeto hacía él y su familia. Razón por la cual decidió dar un paso al costado y no ser más parte del equipo ‘heroico’. “Como representante de la familia Díaz y ante el irrespeto del público con mi persona, digo adiós al Real Cartagena. A partir de este momento no hago parte más del Real Cartagena, ni pago más nómina”.

¡SE MAMÓ EL QUE PONE LA PLATA! Accionista del Real Cartagena, Antonio Díaz, tras el papelón 3-1 vs Boca en el Morón: "El equipo perdió el rumbo, pongo en venta mis acciones. Yo pago la nómina, aquí nadie pone un peso". 14 años en la B y nada. pic.twitter.com/CCVLj7UyWX — N1 (@josereales24) October 4, 2026

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