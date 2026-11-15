Panamá vs Curazao en vivo: goles y resultados del partido de la Concacaf Nations League 2026, hoy domingo 15 de noviembre

Sigue el minuto a minuto del partido entre Panamá y Curazao por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

Panamá vs Curazao, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Panamá vs Curazao! Ambas selecciones se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. El partido se disputará en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde se definirá uno de los clasificados al Final Four y a la Copa Oro 2027. Después del empate 0-0 en Willemstad, la eliminatoria permanece abierta y ambos equipos buscarán conseguir el pase a la siguiente instancia.

Panamá llega después de empatar 0-0 frente a Curazao en el Estadio Ergilio Hato. El equipo dirigido por Thomas Christiansen tuvo oportunidades para adelantarse en el marcador, pero no consiguió convertir. Amir Murillo estrelló un cabezazo en el poste, mientras que Carlos Harvey y Adalberto Carrasquilla también estuvieron cerca de marcar. Ahora, los Canaleros buscarán aprovechar su localía para conseguir la clasificación.

Por su parte, Curazao intentará conseguir un resultado que le permita avanzar a las semifinales del torneo regional. El conjunto dirigido por Dick Advocaat también generó peligro durante el encuentro de ida, especialmente con un remate de Tahith Chong que impactó en el poste. Los visitantes llegan a este compromiso después de completar una fase de grupos invicta, con tres victorias y un empate, y buscarán mantener su rendimiento en territorio panameño.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Panamá vs Curazao hoy domingo 15 de noviembre de 2026?

El partido entre Panamá y Curazao se disputará el domingo 15 de noviembre de 2026 en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. El inicio está programado para las 18:00 horas de Panamá, mientras que en Curazao comenzará a las 19:00 horas. Para los aficionados de México (centro), Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, el encuentro comenzará a las 17:00 horas.

En Panamá, la transmisión del partido estará disponible a través de Telemetro y RPC TV, mientras que los aficionados también podrán seguirlo mediante la plataforma MEDCOM Go. Además, está anunciada una cobertura por el canal de YouTube de Deportes RPC. La Roja buscará resolver la eliminatoria frente a su público después de no conseguir marcar durante el encuentro de ida.

Alineaciones del Panamá vs Curazao, al momento

Estos son los posibles once iniciales de Panamá vs Curazao, sujetos a la confirmación de los entrenadores Thomas Christiansen y Dick Advocaat:

Panamá: Orlando Mosquera; Michael Amir Murillo, Martín Krug, José Córdoba, Andrés Andrade, Jorge Gutiérrez; Cristian Martínez, Carlos Harvey, Adalberto Carrasquilla, Yoel Bárcenas; y José Fajardo. DT: Thomas Christiansen.

Orlando Mosquera; Michael Amir Murillo, Martín Krug, José Córdoba, Andrés Andrade, Jorge Gutiérrez; Cristian Martínez, Carlos Harvey, Adalberto Carrasquilla, Yoel Bárcenas; y José Fajardo. Thomas Christiansen. Curazao: Eloy Room; Shurandy Sambo, Juriën Gaari, Jurich Carolina, Sherel Floranus; Livano Comenencia, Leandro Bacuna; Juninho Bacuna, Jeremy Antonisse, Kenji Gorré; y Jearl Margaritha. DT: Dick Advocaat.

MÁS INFORMACIÓN: Así se jugarán los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League

Antecedentes del Panamá vs Curazao y últimos resultados en la Concacaf Nations League

Panamá se mantiene invicto en sus últimos cuatro enfrentamientos frente a Curazao, con dos victorias y dos empates. El antecedente más reciente se produjo el 12 de noviembre de 2026, cuando ambas selecciones igualaron sin goles en Willemstad durante el partido de ida de los cuartos de final.

La última victoria panameña ocurrió el 13 de octubre de 2023, cuando la Roja se impuso por 2-1 como visitante, con anotaciones de Yoel Bárcenas y José Luis Rodríguez. Anteriormente, Panamá también había eliminado a Curazao durante las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

12 de noviembre de 2026 | Curazao 0-0 Panamá | Concacaf Nations League 2026

13 de octubre de 2023 | Curazao 1-2 Panamá | Concacaf Nations League 2023

15 de junio de 2021 | Curazao 0-0 Panamá | Eliminatorias Mundial 2022

12 de junio de 2021 | Panamá 2-1 Curazao | Eliminatorias Mundial 2022

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