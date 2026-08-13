TNA Wrestling Impact en vivo: resultados de lucha libre hoy 13 de agosto

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TNA Thursday Night iMPACT! llega desde The Liacouras Center de Filadelfia con una cartelera que tendrá en juego el TNA World Championship. Nic Nemeth defenderá su título frente a Jeff Hardy, en un combate que además servirá como antesala al enfrentamiento que ambos protagonizarán junto a sus hermanos en Lockdown por los TNA World Tag Team Championships.

La acción también tendrá varios duelos que mantienen abiertas distintas rivalidades dentro de TNA. KC Navarro se enfrentará a Eddie Edwards después de los recientes cruces entre ambos, mientras Ricky Sosa buscará ajustar cuentas con Brian Myers en un combate individual.

El torneo por el TNA Knockouts Television Championship continúa con Indi Hartwell y M by Elegance disputando un lugar en la final. Además, Mustafa Ali, Special Agent 0 y John Skyler se medirán con Rich Swann, BDE y un compañero sorpresa en una lucha de seis hombres.

Por otro lado, Moose llegará al iMPACT! Zone para presentar su Face of the Franchise Speech antes de su combate contra Frankie Kazarian en una Escape the Cage Match en Lockdown. Todo está listo para una nueva noche de TNA Thursday Night iMPACT!, con campeonatos, rivalidades y combates que pueden cambiar el rumbo de la división.

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