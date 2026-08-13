Mientras su familia recoge donaciones: Luis Díaz envía mensaje de apoyo a los damnificados en Colombia

La temporada profesional con el Bayern Munich para Luis Fernando Díaz, comenzará el 22 de agosto con la disputa de la Supercopa de Alemania.

Luis Díaz celebra un gol. – Eloísa Sánchez, Reuters.

Toda Colombia está volcada en ayudas para las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Los departamentos más afectados fueron Chocó, Valle del Cauca y toda la zona del Eje Cafetero, por tal motivo en el resto de las ciudades la población sigue recolectando ayudas para las necesidades que se presenten en medio de esta complicada situación.

Uno de los jugadores de la Selección Colombia que se reportó con ayudas, mediante sus familiares y su fundación en el Atlántico, fue Luis Fernando Díaz Marulanda, el atacante del Bayern Munich también formó un centro de acopio para recolección de víveres y alimentos no perecederos para enviar a las zonas afectadas.

“Mucha fuerza Colombia”

Mientras su familia recolectaba dichas ayudas, se comunicaron con ‘Lucho’ y envió un mensaje de apoyo a los colombianos: “Invito a toda la gente que siga donando. En Instagram tienen la dirección donde pueden llegar a donar, el lugar, estamos atentos para apoyar desde la distancia” y “Cualquier ayuda, cualquier donación va a servir muchísimo, muy agradecido con ustedes por difundir”.

“Enviarles fuerzas, se sabe que no está siendo nada fácil, estamos tratando de ayudar a las familias más afectadas. Ojalá pudiéramos estar ahí, para poder ayudar, no solo donando, sino que también trabajado. Quisiéramos estar ahí, desde la distancia estamos haciendo todos lo posible por ayudar. Les mando un abrazo a todas esas familias que la están pasando muy mal. Pronto salimos de todo esto”, agregó el delantero en diálogo con Win Sports.

Luis Díaz viene de jugar 27 minutos en la victoria del Bayern Munich sobre Aston Villa 2-1 en un duelo amistoso disputado en Hong Kong, el futbolista guairo fue destacado como el mejor futbolista del compromiso, tras hacer un golazo , el que le dio la victoria al cuadro alemán.

El elenco bávaro jugará un par de amistosos más: contra el RB Leipzig este 15 de agosto y contra el Heidenheim el 18/08. Luego comenzará la competición profesional, lo hará ante el Borussia Dortmund en el marco de la DFL-Supercup , Supercopa de Alemania, dicho clásico se jugará el 22 del mes en curso.

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