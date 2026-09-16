Europa League 2026, tabla de posiciones al momento: ¿Quién es el líder? Jornada 1

La primera fecha del torneo arrancó este miércoles 16 de septiembre y ya tenemos los primeros resultados. Repasa la clasificación y la tabla de goleo

Así marcha la tabla de posiciones en la Europa League 2026 | MARCO BERTORELLO / AFP

La UEFA Europa League 2026-27 abrió su telón este miércoles 16 de septiembre con la disputa de los primeros partidos de la jornada 1 de la fase de liga, la cual continuará este jueves 17 con nueve compromisos más. El primer día de la competencia ha dejado impresiones iniciales: equipos que lograron sumar sus primeros puntos y futbolistas que levantaron la mano para grabar su nombre en la lista de goleadores.

La actividad arrancó con acción en Chipre, donde el Omonia se impuso por la mínima al Celta de Vigo gracias a un gol de Jure Balkovec al minuto 88. En otro frente y al mismo tiempo, el Sparta Praga goleó al debutante Ararat-Armenia.

Más tarde y en dos de los partidos más llamativos de la fecha, el Olympiacos se impuso al Jagiellonia Bialystok con un gol de Armando ‘La Hormiga’ González, en tanto el Benfica superó al Milan en San Siro.

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Tabla de posiciones de la Europa League 2026, al momento: jornada 1

Después de los primeros nueve juegos de la jornada 1, el Sparta Praga se ubica en la primera posición de la tabla general gracias a su diferencia de goles. El conjunto checo se impuso 1-4 en su visita al Ararat-Armenia, colocándose en la cima con un +3 en materia de goles. Debajo aparecen Benfica y Bayer Leverkusen, que también se llevaron las tres unidades aunque con una diferencia de +2.

Completando el apartado de clubes victoriosos en su debut aparecen Olympiacos, Omonia y Sunderland, los tres con diferencia de +1 y ubicados en quinto, sexto y séptimo puesto respectivamente.

Sparta Praga | 3 puntos | +3 Benfica | 3 puntos | +2 Bayer Leverkusen | 3 puntos | +2 Lyon | 3 puntos | +1 Olympiacos | 3 puntos | +1 Omonia | 3 puntos | +1 Sunderland | 3 puntos | +1 Rennes | 1 punto | 0 H. Beer Sheva | 1 punto | 0 Dinamo Zagreb | 1 punto | 0 Sturm | 1 punto | 0 Hoffenheim | 0 puntos | 0 NEC | 0 puntos | 0 Marsella | 0 puntos | 0 Lillestrom | 0 puntos | 0 Levski Sofia | 0 puntos | 0 Ferencváros | 0 puntos | 0 Besiktas | 0 puntos | 0 Real Sociedad | 0 puntos | 0 OFI | 0 puntos | 0 Royale Union Saint-Gilloise | 0 puntos | 0 Celtic | 0 puntos | 0 Sport Clube Uniao Torreense | 0 puntos | 0 Lech Poznan | 0 puntos | 0 RB Salzburg | 0 puntos | 0 Crystal Palace | 0 puntos | 0 Juventus | 0 puntos | 0 Viktoria Plzen | 0 puntos | 0 Bournemouth | 0 puntos | 0 Jagiellonia Bialystok | 0 puntos | -1 Anderlecht | 0 puntos | -1 AZ Alkmaar | 0 puntos | -1 Celta de Vigo | 0 puntos | -1 Milan | 0 puntos | -2 Celje | 0 puntos | -2 Ararat-Armenia | 0 puntos | -3

Resultados de la jornada 1 de la Europa League 2026

La jornada 1 de la UEFA Europa League 2026-27 arrancó este miércoles 16 de septiembre con nueve partidos, destacando la victoria del Olympiacos con un gol de Armando ‘La Hormiga’ González, así como el triunfo del Benfica sobre el Milan en condición de visitante. A continuación repasamos los resultados del día:

Omonia 1-0 Celta de Vigo

Ararat-Armenia 1-4 Sparta Praga | CRÓNICA

Olympiacos 2-1 Jagiellonia Bialystok | CRÓNICA

Anderlecht 1-2 Lyon | CRÓNICA

Bayer Leverkusen 2-0 Celje | CRÓNICA

Sunderland 1-0 AZ Alkmaar | CRÓNICA

Milan 0-2 Benfica | CRÓNICA

Sturm 0-0 Rennes

H. Beer Sheva 0-0 Dinamo Zagreb

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Tabla de goleo de la Europa League 2026-2027: ¿Quiénes son los goleadores?

Tobias Guddal se ubica de forma momentánea en el liderato de goleo de la UEFA Europa League. El defensa central noruego marcó un doblete para el Sparta Praga en su triunfo de 1-4, colocándose por encima del resto de los goleadores de la fecha. Debajo del zaguero están 14 jugadores con un gol cada uno, resaltando la presencia de Armando ‘La Hormiga’ González.

Tobias Guddal (Sparta Praga) | 2 goles

Armando ‘La Hormiga’ González (Olympiacos) | 1 gol

Bruno Wilson (Ararat-Armenia) | 1 gol

Dodi Lukébakio (Benfica) | 1 gol

Enzo Le Fée (Sunderland) | 1 gol

Otros 10 futbolistas con un gol

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