Juventus golea al NEC y lanza su candidatura al título de la Europa League

La Vecchia Signora goleó 5-0 al conjunto neerlandés en su debut en la Europa League 2026-27 y presentó su candidatura al título con cinco anotadores distintos

Gran presentación del equipo italiano en el torneo | Reuters

La Juventus comenzó su camino en la Europa League 2026-27 con una goleada de 5-0 sobre el NEC Nijmegen en el Allianz Stadium. El conjunto dirigido por Luciano Spalletti resolvió el partido desde la primera mitad y sumó sus primeros tres puntos en la fase de liga.

La Vecchia Signora llegó al torneo como uno de los clubes señalados para competir por el campeonato y respondió en su presentación. Nico González, Kerim Alajbegovic, Nick Woltemade, Zeki Celik y Randal Kolo Muani marcaron los goles de una victoria que colocó al cuadro italiano en la parte alta de la clasificación.

Juventus resuelve el partido ante el NEC en el primer tiempo

El marcador se abrió a los nueve minutos con una acción que comenzó desde la portería. Kamil Grabara lanzó en largo para Nico González, quien aprovechó la salida fallida de Robin Polster, controló el balón y lo envió a la red para establecer el 1-0. El guardameta de la Juventus registró una asistencia en su debut europeo con el club.

El NEC trató de adelantar sus líneas después del primer tanto, pero dejó espacios que la Juventus aprovechó. A los 24 minutos, Weston McKennie recibió dentro del área, recortó hacia el centro y cedió el balón para Kerim Alajbegovic. El mediocampista disparó desde fuera del área y colocó el 2-0, además de conseguir su primer gol con la camiseta bianconera.

Alajbegovic, con 18 años y 361 días, se convirtió en el segundo futbolista de 18 años que marca con la Juventus en una de las principales competiciones europeas, después de Gianfranco Zigoni, quien anotó con 18 años y 311 días ante el OFK Belgrado en la Copa de Ferias.

La diferencia aumentó antes del descanso. Nico González ingresó al área y recibió una falta de Yvandro Kabar, por lo que el árbitro señaló penalti. Nick Woltemade tomó el balón y convirtió el cobro a los 35 minutos para firmar el 3-0, su primer gol con la Juventus. El delantero alemán también se convirtió en el primer jugador de su país que anota para el club en Europa desde Jürgen Kohler en 1995.

Kolo Muani participa en dos goles y completa la goleada

El francés entró de cambio y aumentó la ventaja | Reuters

Con el resultado encaminado, la Juventus redujo el ritmo durante el comienzo de la segunda mitad. El NEC buscó descontar mediante disparos desde fuera del área, pero la defensa formada por Pierre Kalulu, Federico Gatti, Jhon Lucumí y Celik mantuvo el arco en cero y evitó que Grabara afrontara acciones de riesgo.

Spalletti utilizó el margen en el marcador para modificar su equipo. Bremer, Francisco Conceicao y Teun Koopmeiners ingresaron a los 60 minutos, mientras que Randal Kolo Muani sustituyó a Alajbegovic al 71’ y necesitó cuatro minutos para intervenir en el cuarto gol.

El delantero francés recibió por el sector izquierdo, superó a Perr Schuurs y envió un pase al área. Celik apareció sin marca y empujó el balón para marcar el 4-0 a los 75 minutos. La Juventus conservó el control y aprovechó las dificultades defensivas del conjunto neerlandés.

Kolo Muani cerró la cuenta al minuto 82. El atacante ganó la espalda de la defensa, aprovechó otra salida equivocada de Polster y definió sin oposición. El francés terminó su participación con un gol y una asistencia después de comenzar el encuentro en la banca, un aporte que amplió las opciones ofensivas de Spalletti.

La goleada también extendió a nueve partidos la racha de la Juventus con al menos un gol en la Europa League. El club italiano no ganaba un encuentro europeo por una diferencia mínima de cinco tantos desde el 7-0 sobre Olympiacos en la Champions League de 2003. Con su triunfo sobre el NEC, la Vecchia Signora dejó una primera señal de sus aspiraciones en el torneo y presentó su candidatura al título.

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