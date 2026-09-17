Vuelve el cine a Pereira y se rinde a rescatistas y voluntarios después del terremoto que azotó a Colombia

Pereira lanza jornada de cine gratuito hoy en Cinemark para reconocer a voluntarios y rescatistas tras el sismo de agosto.

Cine gratuito en la ciudad de Pereira | Gemini IA

La ciudad de Pereira continúa en reactivación luego de lo que fue el terremoto del pasado mes de agosto y por estos días se conoció una iniciativa que busca reconocer a aquellas personas que se pusieron la ’10’ hace unos semanas en el pico de la emergencia. En Claro Sports le contamos de qué se trata, la cual involucra al cine.

¿Hasta que hora habrá función de cine gratis en Pereira este 17 de septiembre?

Después de las 5:00 p.m. de este jueves 17 de septiembre las personas podrán asistir a las distintas funciones de Cinemark en Parque Arboleda. La estrategia Por Pereira Todo busca acompañar la ciudad en este proceso de reactivación y el cine es algo importante. Tenga presente que la entrada es gratuita en las salas 2, 4, 5, 6 y 7 y que incluye una bebida y crispetas.

¿Por qué esta jornada de cine se rinde a los rescatistas y voluntarios tras el terremoto?

Esta jornada tendrá un homenaje para todas aquellas personas que estuvieron en las labores de rescate, ayudando a sacar a los ciudadanos entre los escombros. También se reconocerá el trabajo de los voluntarios, quienes con distintas actividades ayudaron a los damnificados con distintas donaciones.

¿Cuáles son las cifras actualizadas del terremoto en Colombia? Muertos y daños materiales

Según el último informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la cifra de fallecidos es de 335 personas. En cuanto a la infraestructura de las ciudades donde más fuerte se sintió el temblor, 34.478 casas quedaron destruidas, 206.931 afectadas, 758 edificios colapsados y 6.047 con daños en su infraestructura. A eso se añade que en carreteras, terminales y aeropuertos también hubo estragos.

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