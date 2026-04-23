La FMF redefine su rumbo: estos son los temas clave de la junta de dueños

La Federación Mexicana de Fútbol define este jueves una agenda con cambios clave

La FMF define su rumbo en la asamblea de dueños | Imago7

La Federación Mexicana de Fútbol vivirá este jueves 23 de abril una de las juntas de dueños más relevantes en los últimos años, con una agenda cargada de temas estructurales que podrían redefinir el rumbo de la Liga MX y del fútbol mexicano en general.

El Atlante aparece como uno de los protagonistas de la jornada. El club azulgrana recibiría la aprobación para integrarse a la Liga MX tras la compra de la franquicia del Mazatlán, lo que marcaría su regreso al máximo circuito tras varios años fuera, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos por la liga.

Por otro lado, el Atlas también será tema de análisis debido a un posible cambio de propietario. La operación aún está pendiente de aprobación por parte de los dueños, quienes deberán evaluar las condiciones de la venta y su impacto en la estabilidad del club.

En lo deportivo, se discutirá nuevamente el formato de competencia, con especial atención al posible regreso del Play In. Este sistema, que ya ha sido utilizado en torneos recientes, busca mantener el interés en la fase final del campeonato y ofrecer más oportunidades de clasificación.

La junta de dueños de este jueves no solo marcará decisiones inmediatas, sino que podría sentar las bases del futuro del fútbol mexicano. Con temas que abarcan desde la estructura de poder hasta el formato de competencia, la reunión se perfila como un punto de inflexión para la Liga MX.

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