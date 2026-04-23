Rodri vuelve a incidir en la carga de partidos en el fútbol de élite: “No llego a los 32 años”

El español alerta sobre el exceso de partidos tras años de desgaste físico y mental. Advierte que sin frenar la carga, su carrera podría acortarse

El mediocampista habló de desgaste físico y mental | Reuters

Rodri Hernández volvió a poner sobre la mesa uno de los debates más sensibles del fútbol de élite: la saturación del calendario. En una entrevista con DAZN, el mediocampista del Manchester City y de la selección española advirtió que el desgaste acumulado ya no solo pasa factura en lo físico, sino también en lo mental, en un mensaje que reabre la discusión sobre cuántos partidos puede soportar un futbolista de máximo nivel antes de romperse.

La reflexión de Rodri no apareció en un vacío. Llega después de una etapa especialmente exigente en su carrera, marcada por años de competencia al límite, por la conquista de la Eurocopa 2024 con España y por una grave lesión de ligamento cruzado sufrida en septiembre de 2024, cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su trayectoria. Por eso, su testimonio en suena menos a queja y más a advertencia.

En esa charla, Rodri describió con crudeza el peso emocional que arrastra desde hace varias temporadas. “Cuando acabó esa Eurocopa que ganamos, yo tenía un desgaste muy grande de 5-6 años seguidos llegando a fases finales de todo. Más que a nivel físico, a nivel mental no sabía cómo encararlo en los años siguientes por el desgaste”. La frase retrata a un futbolista que no solo habla desde la teoría, sino desde la experiencia de quien ha enlazado campañas largas con compromisos de club y selección sin apenas margen para detenerse.

La parte más contundente de su mensaje llegó cuando puso una edad límite como símbolo del deterioro que provoca el exceso de partidos. “O paramos o no llego a los 32… Hay que saber dosificar, porque el cuerpo tiene un límite y todos tenemos una fecha de caducidad”. En esa idea, Rodri resume el fondo de su postura: la élite exige cada vez más partidos, más viajes, más finales y más tensión competitiva, pero el cuerpo humano sigue teniendo el mismo tope.

Lejos de presentar su etapa de baja como un simple paréntesis, el español también explicó que ese frenazo forzado le sirvió para recuperar aire después de tocar el punto más alto de su carrera. “Toqué el cielo, llegué a lo máximo casi que podría haber llegado y fue un momento que utilicé para cargar pilas y oxigenarme”. La declaración deja una lectura potente: incluso un campeón de Europa y Balón de Oro necesitó detenerse para volver a sentirse futbolista y no solo sobreviviente del calendario.

La vez que Rodri propuso una ‘huelga’ de jugadores

No es la primera vez que Rodri se pronuncia sobre este tema. El 17 de septiembre de 2024 ya había lanzado una señal de alarma al advertir que los jugadores estaban “cerca” de ir a la huelga por el aumento de encuentros, al tiempo que sostuvo que entre 40 y 50 partidos por temporada era una carga razonable para rendir al máximo nivel. En aquel momento, el contexto ya apuntaba a un calendario todavía más pesado por la ampliación de la Champions y la llegada del nuevo Mundial de Clubes.

Aquella advertencia no era exagerada. Rodri había disputado 63 partidos con club y selección en la campaña 2023-24, y los cálculos alrededor del nuevo calendario abrían la puerta a temporadas de hasta 80 u 85 encuentros para futbolistas que pelean todos los títulos. Hoy, después de haber pasado por una lesión grave y de seguir administrando molestias en plena recta decisiva del curso, su discurso adquiere todavía más peso. Ya no habla solo del riesgo abstracto de agotarse: habla del precio real que termina pagando el cuerpo.

El mensaje de Rodri, en el fondo, es una enmienda al modelo actual del fútbol. No cuestiona la ambición competitiva ni la exigencia de ganar, pero sí la lógica de un sistema que multiplica partidos sin garantizar descanso suficiente a sus figuras principales. Sus palabras vuelven a colocar la discusión en el centro: si el calendario sigue creciendo, el espectáculo corre el riesgo de perder frescura, calidad y salud, justo en los jugadores que lo sostienen cada semana.

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