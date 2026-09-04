¡El Rayo McQueen llega a la F1! Monza rendirá homenaje a Cars

Rayo McQueen dará una vuelta de honor en Monza y el Safety Car llevará una decoración inspirada en Cars

Gran Premio de Italia le rendirá homenaje al Rayo Mcqueen | @F1

La Fórmula 1 incorporará a Rayo McQueen durante el Gran Premio de Italia 2026 como parte un homenaje junto a Disney y Pixar. El personaje de Cars estará presente en el Autódromo Nacional de Monza durante el fin de semana de carrera y tendrá participación dentro de las actividades programadas alrededor del evento.

Una réplica de Rayo McQueen fue presentada en el circuito antes del inicio de la actividad y realizará una vuelta de honor en Monza. Además, el Safety Car oficial de la Fórmula 1, un Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, tendrá durante el fin de semana un diseño basado en elementos de la película.

La presencia del personaje forma parte de la colaboración denominada ‘Fuel the Magic’, que une a Fórmula 1 y Disney desde 2025. Las dos compañías anunciaron en agosto que el acuerdo continuará hasta el final de la temporada 2028 y que Cars se incorporará al programa después de que las primeras acciones estuvieron relacionadas con Mickey & Friends.

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Monza será el primer Gran Premio en el que Rayo McQueen forme parte de esta asociación. La actividad también incluirá productos relacionados con Cars y la F1, entre ellos ropa, accesorios, artículos de colección y vehículos a escala desarrollados por Mattel.

It's not every day you get to be in the presence of a seven-time Piston Cup champion 😮‍💨



Welcome to the paddock, Lightning McQueen! ⚡️#F1 #ItalianGP @Pixar pic.twitter.com/mGvcfr15Qs — Formula 1 (@F1) September 3, 2026

¿Por qué la Fórmula 1 rendirá homenaje a Cars en el GP de Italia?

La aparición de Rayo McQueen coincide con el 20 aniversario del estreno de Cars. La película de Disney y Pixar llegó a los cines en 2006 y colocó las competencias de automovilismo como parte central de su historia, con Rayo McQueen como protagonista.

Por este motivo, Fórmula 1 y Disney eligieron el Gran Premio de Italia para incorporar a la franquicia dentro de ‘Fuel the Magic’. La F1 explicó que para una parte de sus seguidores la película representó uno de sus primeros contactos con las carreras, por lo que la colaboración busca conectar ambos públicos durante la conmemoración de sus dos décadas.

La iniciativa también forma parte de la estrategia de Fórmula 1 para acercarse a nuevas generaciones. Cuando anunció inicialmente su alianza con Disney, la categoría señaló que más de cuatro millones de niños de entre ocho y 12 años seguían la competencia entre Estados Unidos y Europa, mientras una parte de su audiencia en redes sociales era menor de 25 años.

De esta manera, el Gran Premio de Italia servirá como escenario para unir una carrera del calendario de Fórmula 1 con la celebración de los 20 años de una película cuya historia se desarrolló alrededor del automovilismo.

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