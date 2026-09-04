Antigua GFC vs Aurora en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Antigua Aurora, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Antigua GFC y Aurora se enfrentan por la séptima jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido importante para dos equipos que buscan mantenerse en la parte alta de la tabla. Los Coloniales intentarán recuperarse de su primera derrota del campeonato y acercarse al liderato, mientras que los Aurinegros llegan en crecimiento después de encadenar dos victorias. En esta nota podrás seguir Antigua GFC vs. Aurora en vivo, con el resultado, los goles y las principales acciones del encuentro.

Antigua GFC suma 12 puntos y ocupa el segundo lugar, producto de cuatro victorias y una derrota. El equipo dirigido por Mauricio Tapia viene de una decepcionante participación en la Copa Centroamericana, donde quedó eliminado en la fase de grupos, por lo que ahora concentra sus esfuerzos en el Apertura 2026. Después de comenzar el campeonato con cuatro triunfos consecutivos, los Coloniales sufrieron su primera caída al perder 4-3 en su visita a San Pedro. Aun así, tienen pendiente un partido frente a Xelajú MC y todavía cuentan con la posibilidad de alcanzar a Municipal, líder con 15 unidades.

Por su parte, Aurora llega con nueve puntos y se encuentra en la quinta posición, luego de conseguir tres triunfos y sufrir tres derrotas. El equipo de Saúl Phillip había tenido un comienzo complicado, con apenas tres unidades de las primeras 12 posibles, pero reaccionó con dos victorias consecutivas que le permitieron escalar en la clasificación. Primero derrotó 3-2 a Suchitepéquez y posteriormente venció 1-0 a Malacateco, ambos como local. Ahora, los Aurinegros buscarán mantener su buen momento y sumar sus primeros puntos como visitantes en el Apertura 2026.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Antigua GFC vs Aurora de la jornada 7 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Antigua GFC y Aurora será el viernes 4 de septiembre a las 19:00 horas en el estadio Pensativo y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Antigua GFC vs Aurora hoy

Antigua GFC no podrá contar con Juan David Moreno, expulsado en el partido ante San Pedro, mientras que Aurora no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mauricio Tapia y Saúl Phillip no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Antigua GFC: Jorge Moreno; Dilan Palencia, Juan Carbonell, José Ardón, Alejandro González; Óscar Castellanos, Iván Mora, Allan García, Kevin López; Agustín Maziero y Jostin Colindres. DT: Mauricio Tapia.

Aurora: Liborio Sánchez; Carlos Flores, Marcos Acosta, José Manuel Lemus; José Grajeda, Daniel Baján, Luis Aguilar, José Luis Vivas; Víctor Urias, Diego Ruiz y Alex Díaz. DT: Saúl Phillip.

MÁS INFORMACIÓN: Antigua GFC recibe una noticia que ilusiona a sus aficionados

Antecedentes y últimos resultados del Antigua GFC vs Aurora en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Antigua GFC y Aurora:

4 de abril de 2026 | Aurora 0-2 Antigua GFC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 18 de febrero de 2026 | Antigua GFC 2-0 Aurora | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 17 de diciembre de 2025 | Antigua GFC 4-2 Aurora | Semifinales Torneo Apertura 2025

| Semifinales Torneo Apertura 2025 14 de diciembre de 2025 | Aurora 0-1 Antigua GFC | Semifinales Torneo Apertura 2025

| Semifinales Torneo Apertura 2025 25 de octubre de 2025 | Antigua GFC 1-2 Aurora | Torneo Apertura 2025

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